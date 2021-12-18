全美亞裔總商會 圓桌會拚商機 逾20位矽谷亞裔領袖參與

超過20位矽谷亞裔領袖參加圓桌會談。（記者王子涵╱攝影）

全美亞裔 總商會（National ACE）17日在洛斯蓋圖召開圓桌會議，共有超過20名灣區 亞裔領袖參加。會長董繼玲與商會理事陳鈞亞主持會議，聆聽少數族裔企業家及亞裔商家意見，討論重要議題，並發表總商會年度政策方向及2022年度活動報告。

全美亞裔總商會會長董繼玲與全美各州亞裔商會攜手，帶動亞裔企業經貿發展，推動美國經濟更為繁榮。（記者王子涵/攝影）

全美亞裔總商會代表全美各州亞裔和太平洋島民（AAPI）兩百多萬商家的商業利益，共同推動亞裔企業的經貿發展，倡議制定促進美國經濟增長的公共政策，為亞太裔創造成功商機及良好的就業機會。

董繼玲表示，在新冠病毒大流行期間，總商會共舉辦了150場線上技術訓練活動，幫助小企業維持韌力。「線上會議的目標，第一是幫助商家取得資金，第二是爭取客戶和合約，第三個就是用科技的方式在線上爭取合作機會」。

全美亞裔總商會2021年終成果報告。（記者王子涵/攝影）

董繼玲說，這次來到灣區的目的主要是和當地的商家進行溝通，共同制定2022年的方向。在2021年，全美亞裔總商會共服務了1萬6千家亞太裔企業，並贈款輔助223家企業。上半年，聯邦商務部少數族裔企業發展署的新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案（CARES）就是由全美亞裔總商會執行的。

今年8月，董繼玲與13為亞裔領袖共同前往白宮出席會議，和拜登總統座談經濟，反亞裔仇恨，公民權益，移民等重要議題。圓桌會議的另一項議題也圍繞著反亞裔仇恨展開。

理事陳鈞亞向大家介紹了全美亞裔總商會2021-2022政策議程。這是繼商會2012年創立以來的第四版政策議程，重點放在了新冠病毒大流行對亞太裔企业和社区的影响，商會希望通過這份報告可以找出公平解決方案來處理亞裔社區在危急時刻所面對的挑戰。

報告指出，亞太裔是美國內成長最快速的族裔群體，佔據來美移民總數的40%，佔美國總人口的6.1%。其中亞太裔企業大約有57萬7835家，為美國經濟貢獻了8820億元，其中住宿與食品服務業佔了24.5%，在所有少數族裔中，亞裔所擁有的的企業總收入最高。

報告也指出，儘管主流社會認為亞太裔比其他族裔收入及教育 程度更高，但許多亞太裔次群體的貧窮程度是偏高的。

參與會議的嘉賓還有展望未來基金會創辦人梅毅端、全球台灣商會聯合總會榮譽總會長林貴香、舊金山中華企業協會榮譽會長林美蓮、聖荷西州大電械系榮譽教授陳潤吾、小狀元教育學苑創辦人賴淑娜、世界台灣商會聯合總會財務長陳朝全、矽谷美華科技商會榮譽會長陳積裕、北加州台灣工商會會長王以芹等。