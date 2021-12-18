舊金山華埠選區擬一分為二 社區領袖反對

市府律師邱信福說，亞裔需要站在一起，作為一個聯合社區，爭取共同的權益。（記者李怡╱攝影）

加州公民選區重畫委員會在舊金山最新的第17議會選區草圖中，擬將華埠 一分為二。來自華埠和北灘的社區領袖與社區組織17日召開記者會宣布，將向選區重畫委員會提交擬議地圖，要求將北灘與華埠畫在同一區。華埠以及北灘社區領袖、組織代表、市府律師邱信福到場支持。

最新的第17區畫分提案，將把華埠22%的居民畫到第19區，也稱西區。被畫分的近4000名華埠居民多是散房居住者、低收入 家庭、失業家庭與長者。因第19區包含的社區有太平洋崗、Marina等富有區，主要居民都是富人和房產擁有者，收入是華埠居民的100甚至1000倍。被畫分的近4000名華埠居民多是散房居住者、低收入家庭與失業家庭。

重畫區分委員會，最新畫分草圖。（圖片由CCDC提供）

華埠領袖們擔憂這部分華裔 居民的需求、利益將會被進一步被忽視和邊緣化。華協中心行政主任楊重賢說道，目前是在困難時期，最古老華埠人的聲音應該被聽到，每個人的權益應該被尊重，而不是減弱。

擬議的地圖還將北灘分為兩半，同時將這座城市最具歷史意義和文化最受喜愛的兩個街區彼此分開。社區青年中心行政總監溫靜婷表示，華埠和北灘街區在歷史上以各種方式交織在一起，從日常生活到文化、社區和經濟生活。對很多人來說，哥倫布和百老匯（Columbus and Broadway）可能只是地圖上的分界線。但對社區而言，它們是連接和粘合兩個重要社區和人員、社會機構和企業的結點。擬議的區域畫分，不考慮地理和文化的因素，顯然是不合邏輯和隨機的，這將會產生意想不到的巨大負面影響和後果。

邱信福指出，作為區域的畫分應該參考，稅收和共同面臨的社區問題等方面。他指出，舊金山華埠是一個利益共同體，是因共同的文化、語言、經濟和政治聚集在一起。這是一個自1849年以來一直在為共同利益做爭取的社區。

邱信福表示，華埠社區在過去一個世紀的時間裡，都沒有獲得過公平的資源分配。是華埠居民共同的努力下爭取到了醫院、交通、地鐵站、學校、經濟適應房等的建設。尤其是在過去一兩年的艱難時刻，因受疫情影響而產生的經濟衰退、反亞裔的威脅，這更需要所有的亞裔站在一起，作為一個聯合社區。

邱信福希望重新畫分委員會重新考慮畫分方案，並表示會向州府傳遞此信息。

楊重賢表示，會在20日將提議提交給選區重畫委員會，會爭取將華埠和北灘統一起來，並表示應該像以往一樣，保護好華裔居民的自身權益，不被忽視和淹沒、不會被剝奪華裔居民應該行使的投票權。