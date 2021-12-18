華商楊子忠7.5萬元捐屋崙華埠促進會 助警方買無人機

加州廢品回收公司越南華裔東主楊子忠正式將7萬5000元支票捐贈給屋崙華埠促進會，幫助屋崙警局購買五架無人機，在屋崙打擊犯罪，保護華埠及周邊社區安全。（記者劉先進／攝影）

加州廢品回收公司（California Waste Solutions, Inc.）越南 華裔東主楊子忠（David Duong）17日宣布，將7萬5000元支票捐贈給屋崙華埠 促進會（Oakland Chinatown Improvement Council），幫助屋崙警局購買五架無人機，在屋崙打擊犯罪，保護華埠及周邊社區安全。

華促會籌委會主席莊錦鎮(Stewart Chen)，屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu），警佐Michael Chung和其他警員，阿縣地檢官威利（Terry O.Wiley）、華埠社安隊隊長馬作林，阿縣議員布朗（Dave Brown）辦公室和屋崙市議員勵琪辦公室代表等出席活動。

莊錦鎮表示，華促會作為華埠新興的非營利機構，一直都希望和警方合作，加強華埠安全。警佐Michael Chung兩周前和他討論合作問題，並提及警方需要無人機，且並無預算購買，如果經過市議會批准，費時很長，難以解決燃眉之急。無人機可以進行搜救失蹤者、追捕嫌犯，能拯救生命，還能接近建築物，提前瞭解情況，避免警員生命無謂的犧牲。考慮到華促會管理的互惠區還沒有開始徵收地產評估費，所以他決定籌款。

莊錦鎮9日第一個接觸的就是加州廢品公司東主楊子忠的兒子楊英雄（Andy Duong）。當時對方說要考慮一下。

莊錦鎮接著連續撥通四個電話籌款。沒想到，在當天晚上，不到24小時，楊英雄和父親楊子忠一番聊天，決定拍板全額捐獻7萬5000元給華促會，資助警局購買無人機。讓莊錦鎮驚喜而感動。

楊子忠說，他是越南華僑，父親是華裔，母親是越南裔。他一周要四次到華埠購物，對華埠社區非常有感情。過去一年多，疫情傷害每個人。目前屋崙經濟在恢復，但犯罪卻又開始肆虐，華埠也受到衝擊。而公司內有很多員工在屋崙處理垃圾，公司擔心他們的安全。而屋崙警局面臨預算和人手短缺。作為地方企業，希望竭盡所能幫助警局，保護社區安全，但卻不知從何做起。

「當我從華促會得知，警局需要無人機時，需要近8萬元捐款。我決定捐出來。因為這是我們的機會，幫助警局和社區，公司能從審計等方面節省這筆錢。我為這筆捐贈而自豪。」