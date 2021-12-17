屋崙華埠警員：勞力士名表搶案增多 市民勿露財

屋崙華埠聯絡警員符美、鄰里服務協調員楊雪莉16日在華埠富興中心舉行茶話會。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 聯絡警員符美（Mae Phu）、鄰里服務協調員楊雪莉16日在華埠富興中心舉行茶話會。根據符美提供的數字，華埠10月搶劫案為一起，是1到2月以來最少。最近屋崙陸續出現針對勞力士（Rolex）等名貴手表的搶劫案件，12月4日，華埠9街夾Jackson街就發生持槍搶劫手表案，希望華人 市民尤其注意周邊情況，盡量不要露出手表，防止成為賊人下手目標。

當天，屋崙華埠藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉，率領數個義工，到現場交流，了解華埠罪案形勢。

華埠罪案大減 搶案降幅95.2%

警督余劍倫（Alan Yu）此前提供的數據顯示，今年1、2月份農曆新年期間，是犯罪高峰期。這兩個月，華埠有21起搶劫。華埠8月還出現搶劫嫌犯開槍打中見義勇為華裔青年小李事件。隨後，警局增派人手，一天至少六輛警車入駐，還有警員步行巡邏，華埠罪案大為減少。整個10月期間，屋崙華埠發生兩起嚴重襲擊案，五起汽車盜竊，三起商業盜竊，一起搶劫。搶劫案件降幅為95.2%。

4日當天中午，華埠9街夾Jackson街發生持槍搶劫。一名華裔牙醫的白人顧客，在外面交停車費時，被兩個非裔搶走名貴勞力士手表，還遭劫匪用槍托凶狠毆打頭部，所幸並無大礙。牙醫的華裔助理見義勇為，與歹徒搏鬥，將手槍擊打到地上，劫匪最終逃之夭夭。根據受害者的講述，他貌似並未有意露出手表，不知為何被劫匪盯上。

符美表示，目前案件正在調查中。警方貴手表的搶劫，有上升趨勢，希望華人市民外出時多加小心，盡量財不外露，留意周邊情況。還在調取周邊監控錄像，希望獲得清晰的錄像，找到逮捕的線索。目前並未抓捕到嫌犯，並不清楚受害者如何被盯上。

「通常，嫌犯選擇搶劫，有幾個原因，比如，受害者看起來容易下手，或者受害者從一些特定區域，如商店出來。嫌犯會覺得嫌犯有值錢的物品，搶到東西的概率打。又或者受害者去打開某扇門，也會導致手表無意中露出來。需要記住的是，一些不法分子總會偷偷的尋找並盯緊下手對象，這時尤其要注意自身安全。比如，不要單獨出行，不要步行到光線較暗的區域，給壞人可乘之機。壞人甚至會看準警員巡邏區域，在區域之外作案，避免警員逮捕。」

華埠巡警 至少持續到春節

此前，屋崙警長阿姆斯壯（Leronne Armstrong）表示，會在加班預算允許的情況下，在華埠繼續巡邏，暗示巡邏可能會撤離。符美表示，目前，還未接到通知警民茶話會警民茶話會要撤走華埠巡警。相信警局在華埠的巡邏，會至少持續到華人農曆新年，也希望巡邏盡可能更長時間。

因為屋崙罪案飆升，市議會7日晚上投票通過，決定在2021到2023財年撥款1100萬，增加2期警察學院，算上之前批准的5期，兩年內共7期學院，以填補目前空缺的60個警員職位，應對劇增的暴力犯罪。

符美表示，犯罪飆升，警員辦案時，都會有些害怕人身安全。雖然市長、市議會都表態支持警察，但作為基層警員，直到市府有切實的行動，安排更多警員辦案，她才能感覺到真正來自市府的支持。