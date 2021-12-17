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聖荷西台灣同鄉聯誼會跨年倒數 31日改線上舉行

記者李榮／密爾比達報導
聖荷西台灣同鄉聯誼會宣布，今年的跨年歲末聯歡，將改為線上舉行。（記者李榮／攝影）
聖荷西台灣同鄉聯誼會宣布，今年的跨年歲末聯歡，將改為線上舉行。（記者李榮／攝影）

聖荷西台灣同鄉聯誼會每年都在12月31日舉辦歲末跨年活動，讓僑胞一起在僑教中心倒數計時，迎接新一年度的到來。但去年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情停辦。聖荷西台灣同鄉聯誼會15日宣布，今年將恢復舉辦倒數活動，然而因為新冠肺炎疫情的關係改為線上舉行，活動定為兩個半小時，從當日晚間7時30分持續至10時。節目除了慶祝跨年以外，還有兩場專題演講，供僑胞免費參加。

聖荷西台灣同鄉聯誼會長邱佩芝指出，聖荷西台灣同鄉聯誼會秉持「時時關心台灣、處處服務鄉親」的宗旨，每年都舉辦許多活動，而跨年晚會更是傳統。今年恢復舉辦晚會本來希望在僑教中心實體舉行，但討論後因為疫情依然存在所以最後決定線上舉辦，當日會有演講、帶動唱、抽獎等，相信會非常熱絡。

她表示，兩場講座分別是梁文翔的風水分享，以及周典樂的美食旅遊講座。這次的抽獎也是完全免費，至少有30多張禮卡的獎項，但要參加抽獎者，必須要在12月24日之前登記。感謝中華民國僑務委員會、魏德珍僑務委員、林身影僑務諮詢委員等人的支持。

僑教中心副主任徐廣梅指出，聖荷西台灣同鄉聯誼會一直以來照顧來自台灣鄉親，長期在社區付出，「相信參加者當天會滿載而歸，有一個精彩的夜晚。」

聖荷西台灣同鄉聯誼會顧問、僑務委員魏德珍表示，跨年晚會是聖荷西台聯會最具有代表性的傳統活動，大家一起倒數計時、歲末聯歡。今年因為是線上舉行，不會持續到半夜12時，但相信大家的熱情還是不減，希望更多人參與，共享歲末歡樂時光。

聖荷西台灣同鄉聯誼會顧問、僑務諮詢委員林身影也表示，原來一直很期待台聯會的跨年晚會，畢竟每年31日台聯會的活動都帶給很多僑胞歡樂。雖然今年無法實體舉行，但台聯會還是準備很多禮物與專業講員，讓鄉親能過一個美好的歲末時光。

當日講員梁文翔表示，自己原本從事房地產，1999年學了風水後目前為全職風水師。他認為，現在正是牛年跟虎年交接的時候，許多人都希望看明年的運勢。事實上，很多人對風水沒有正確的認知，「風水不是一成不變的。我從事這一方面進入第24個年頭，相信可以解答所有疑問。」

另一位講員周典樂則表示，屆時將分享「明月千山路」一書的部分內容，以及過去幾年在美加旅遊的見聞。

主持人寇惠風指出，歲末聯歡會參加沒有特定的規則不過，如果要參加抽獎，一來是要事先報名，再來在抽獎時，必須留在線上。獎品會以電子禮卡寄發。

2021歲末聯歡Zoom Metting ID：824 4249 0797。Passcode 12345。報名網址：http://goo.gl/tgZYH1

聖荷西 疫情 新冠肺炎

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