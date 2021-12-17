我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

「求戴套還被笑」 2女痛訴遭「慾望城市」大人物性侵

衛生局長：Omicron病毒將「淹沒」聖他克拉拉縣

記者王子涵／聖荷西報導
聖縣衛生局局長柯迪表示，現在可能正在經歷整個疫情大流行期間最具挑戰的時期。（記者王子涵/攝影）
聖縣衛生局局長柯迪表示，現在可能正在經歷整個疫情大流行期間最具挑戰的時期。（記者王子涵/攝影）

聖他克拉拉縣衛生局周四（16日）召開記者會，公佈了新型變種病毒Omicron的最新動態以及疫苗施打的數據。衛生局局長柯迪（Sara Cody）介紹，聖縣現已報告十例Omicron病毒感染病例，其中四例未接種疫苗，五例未接種加強針，所有被感染病人僅有輕微症狀。她表示，隨著節假日的到來以及觀察歐洲病情的發展趨勢，預計Omicron病毒將會迅速「淹沒」整個聖縣。

聖縣疫苗官員芬斯特謝柏說，尚有25萬名60歲以上的老年人還未受到加強針的保護。（...
聖縣疫苗官員芬斯特謝柏說，尚有25萬名60歲以上的老年人還未受到加強針的保護。（記者王子涵/攝影）

「以我的視角，我們可能正在經歷整個疫情大流行期間最具挑戰的時期。」柯迪說：「我想其原因可能是，Omicron病毒出乎了所有人的意料。我們在疫情的陰影下已經度過了兩年，所有人都有些疲倦了。但是我想讓你們知道的是，大量的Covid病例和Omicron病毒將會到來。」

聖縣衛生局局長柯迪表示，「我無法再強調施打加強針的緊迫性了」。（記者王子涵/攝影...
聖縣衛生局局長柯迪表示，「我無法再強調施打加強針的緊迫性了」。（記者王子涵/攝影）

柯迪表示，Omicron病毒已經在歐洲蔓延開來，美國也將面對相同的狀況。「正如疫情之初，我們會參照義大利來預測病毒發展的態勢。如今，我們正在關注世界上其他疫苗注射率高的國家，如丹麥、挪威等。那裡都出現了病例爆炸式的增長。而英國，尤其是倫敦地區，正經歷自疫情爆發以來最高的確診數量。」

「我無法再強調施打加強針的緊迫性了。」柯迪表示，加強針不僅會降低重病和死亡的機率，還會阻止感染者進一步散播病毒。

柯迪強調，防範病毒要堅持多層保護，加強針是不足夠的。「戴口罩尤其是是在室內，是非常重要的。如果是多人參與的室外活動，也建議佩戴好口罩。同時，在節假日出行前後，也要勤檢測。」

衛生局疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，80%的聖縣居民已完全接種疫苗，這對於聖縣防疫工作來說，是件里程碑的事情。但是僅有44%的18歲以上居民接種了加強針，其中超過25萬名60歲以上的老年人還未受到加強針的保護。

「防護措施不能相互代替。」芬斯特謝柏說，「疫苗是最重要的防護措施，加強針也是最重要的，但我們需要做好所有的防護措施。」

1日，美國第一例Omicron變異病毒在舊金山被發現，它的感染性被認為是德爾塔（Delta）病毒的兩倍，是原始菌株的四倍。截止周四，阿拉米達縣報告了七個病例，聖馬刁縣和馬連縣尚未發現病例，舊金山市和康曲柯士達縣尚未對Omicron病例作出報告。

周三，加州恢復了對室內口罩令，無論是否接種疫苗。然而，舊金山、阿拉米達縣和康曲柯士達縣堅持自己的地方規則，允許個人在某些室內環境下不佩戴口罩。

Omicron 疫苗 疫情

上一則

灣區出車禍 中國自駕車測試許可被暫停

下一則

灣區周末估風雨再現 持續到下周

延伸閱讀

Omicron病毒將「淹沒」矽谷 施打加強針十分重要

Omicron病毒將「淹沒」矽谷 施打加強針十分重要
嬌生血栓奪9命 CDC：建議優先接種輝瑞、莫德納

嬌生血栓奪9命 CDC：建議優先接種輝瑞、莫德納
洛市商家需檢查顧客疫苗卡 但一些員工竟未接種

洛市商家需檢查顧客疫苗卡 但一些員工竟未接種
美國打過疫苗的保母超搶手 六位數年薪還招不到人

美國打過疫苗的保母超搶手 六位數年薪還招不到人
科興3劑抗Omicron？中檢院：混打抗體高10倍

科興3劑抗Omicron？中檢院：混打抗體高10倍

熱門新聞

舊金山在12月美國住房最難以負擔的城市中排名第七。（美聯社）

全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名

2021-12-10 02:18
薪水盜竊的受害者大多為處於H1B工作簽證期間的外籍員工。（推特截圖）

H1B工簽濫用 矽谷外籍員工被「偷薪」 華人曝：已是公開秘密

2021-12-11 02:13
加州史上最大彩票贏家，7億美元勁球獎金被領走。（取自美聯社）

加州史上最高獎金 7億元勁球得主現身了

2021-12-12 02:18
加州段純貞牛肉麵代理商Rommie從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

2021-12-07 17:35
屋崙凱瑟醫院爆出11名員工確診新冠肺炎，其中6例已證實是由Omicron病毒引起。（Getty Images）

都參加婚禮…屋崙凱瑟醫院爆集體感染Omicron

2021-12-09 02:18
灣區魔高不只一丈，車主乾脆清光車內、敞開後門。（ABC）

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

2021-12-15 23:44

超人氣

更多 >
王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹

王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹
南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班
曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光

曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光