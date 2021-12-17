衛生局長：Omicron病毒將「淹沒」聖他克拉拉縣

聖縣衛生局局長柯迪表示，現在可能正在經歷整個疫情大流行期間最具挑戰的時期。（記者王子涵/攝影）

聖他克拉拉縣衛生局周四（16日）召開記者會，公佈了新型變種病毒Omicron 的最新動態以及疫苗 施打的數據。衛生局局長柯迪（Sara Cody）介紹，聖縣現已報告十例Omicron病毒感染病例，其中四例未接種疫苗，五例未接種加強針，所有被感染病人僅有輕微症狀。她表示，隨著節假日的到來以及觀察歐洲病情的發展趨勢，預計Omicron病毒將會迅速「淹沒」整個聖縣。

聖縣疫苗官員芬斯特謝柏說，尚有25萬名60歲以上的老年人還未受到加強針的保護。（記者王子涵/攝影）

「以我的視角，我們可能正在經歷整個疫情 大流行期間最具挑戰的時期。」柯迪說：「我想其原因可能是，Omicron病毒出乎了所有人的意料。我們在疫情的陰影下已經度過了兩年，所有人都有些疲倦了。但是我想讓你們知道的是，大量的Covid病例和Omicron病毒將會到來。」

聖縣衛生局局長柯迪表示，「我無法再強調施打加強針的緊迫性了」。（記者王子涵/攝影）

柯迪表示，Omicron病毒已經在歐洲蔓延開來，美國也將面對相同的狀況。「正如疫情之初，我們會參照義大利來預測病毒發展的態勢。如今，我們正在關注世界上其他疫苗注射率高的國家，如丹麥、挪威等。那裡都出現了病例爆炸式的增長。而英國，尤其是倫敦地區，正經歷自疫情爆發以來最高的確診數量。」

「我無法再強調施打加強針的緊迫性了。」柯迪表示，加強針不僅會降低重病和死亡的機率，還會阻止感染者進一步散播病毒。

柯迪強調，防範病毒要堅持多層保護，加強針是不足夠的。「戴口罩尤其是是在室內，是非常重要的。如果是多人參與的室外活動，也建議佩戴好口罩。同時，在節假日出行前後，也要勤檢測。」

衛生局疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，80%的聖縣居民已完全接種疫苗，這對於聖縣防疫工作來說，是件里程碑的事情。但是僅有44%的18歲以上居民接種了加強針，其中超過25萬名60歲以上的老年人還未受到加強針的保護。

「防護措施不能相互代替。」芬斯特謝柏說，「疫苗是最重要的防護措施，加強針也是最重要的，但我們需要做好所有的防護措施。」

1日，美國第一例Omicron變異病毒在舊金山被發現，它的感染性被認為是德爾塔（Delta）病毒的兩倍，是原始菌株的四倍。截止周四，阿拉米達縣報告了七個病例，聖馬刁縣和馬連縣尚未發現病例，舊金山市和康曲柯士達縣尚未對Omicron病例作出報告。

周三，加州恢復了對室內口罩令，無論是否接種疫苗。然而，舊金山、阿拉米達縣和康曲柯士達縣堅持自己的地方規則，允許個人在某些室內環境下不佩戴口罩。