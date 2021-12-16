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魏樂唐百年誕辰 矽谷辦展紀念

記者李榮／聖荷西報導
魏樂唐（左）與家人在南灣住所前合照。（舒建華提供）
魏樂唐（左）與家人在南灣住所前合照。（舒建華提供）

今年是傑出的華人抽象畫先驅、金石學者魏樂唐百年誕辰。矽谷亞洲藝術中心在魏樂堂家人的支持下，將於12月18日至明年1月18日間舉辦「魏為大觀：魏樂唐百年誕辰紀念畫展」，精選出60幅、橫跨半世紀的作品展出。

魏樂唐1921年生於上海，父親魏乙青為上海航運鉅子和書畫收藏大家，贊助過張大千，與于右任為至交。魏樂唐10歲入李瑞清侄子李仲乾門下，除書畫、篆刻、金石、考古，兼修中國歷史、哲學、文學、詩詞，傳統學養深厚。16歲為抗日籌款，在上海大新公司畫廊舉辦個展，受到于右任、張大千、黃賓虹、吳湖帆、王一亭等海上巨擘名家的關注。

矽谷亞洲藝術中心館長舒建華表示，自然、險峻、雄渾和含蓄是魏樂唐書法的主要風格，也是他後來抽象油畫的特徵。

魏樂唐1949年遷居香港，1956年移民美國，早年定居波士頓。他以中國書畫筆墨和精神入西方抽象繪畫。1965年，成功入選在波士頓當代藝術學院舉辦的「無筆之畫」展覽，與他一起參展的有大名鼎鼎的安迪·沃霍爾、傑克遜·波洛克、漢斯 · 哈同、尚·丁格利、莫里斯·路易斯等。對魏樂唐來說，雙重職業使他保持職業藝術家的獨立地位，不受商業需求的影響，「在他看來，這是和中國理想的文人藝術家最接近的美國形式。」

魏樂唐在1967年的自述中描述自己的創作：「我在尋找一種藝術形式，以彰顯力量感和精微之妙，以及掌控與不受掌控的融合，秩序和混亂、不完美中的完美感覺。」

魏樂唐早年入職Bair Electronic，後加入貝格泰公司（Bechtel Corporation)；1972年移居矽谷繼續在高科技行業，並在洛斯阿圖山麓（Los Alto Hills）定居，1992年從洛克希德公司（Lockheed) 退休。

舊金山藝術館館長強生，認為魏樂唐定居加州後，繪畫風格漸臻成熟。

魏樂唐2012年病逝於灣區。書法家張梅駒指出，魏樂唐一生融貫中西，右手理工，左手繆斯，在藝術領域，立基傳統，放眼創新，懷揣著對傳統文化的依戀與家國情懷，將中國詩畫內涵「嫁接」到抽象油畫，在寫實的鐵畫銀鈎中萃取、提煉出抽象的點線，在線條與色彩的舞動中，盡情創作抽象藝術的純粹與美麗。

舒建華說，魏樂唐與其他畫家不同之處在於他的高科技工程師、金石學家與抽象畫家的奇異融合。

矽谷亞洲藝術中心將於12月18日下午2時30分舉行開幕式。地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。

魏樂唐畫作。（舒建華提供）
魏樂唐畫作。（舒建華提供）

矽谷 波士頓 書法

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