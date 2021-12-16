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反仇視亞裔 佛利蒙學生聲援盧敏惠

記者王子涵／佛利蒙報導
和平抗議活動共有包擴學生、老師、居民等50人參加。（林瑞奇提供）
和平抗議活動共有包擴學生、老師、居民等50人參加。（林瑞奇提供）

為聲援費城見義勇為被襲受傷的華裔女生盧敏惠（Christina Lu），抗擊針對亞裔社區的仇視活動。由佛利蒙當地高中生所領導的和平抗議活動日前從佛利蒙市府出發，到達「團結雕塑」。共有學生、老師、居民等50人參加。

11月17日，四名非裔少女在費城地鐵上對三名亞裔男孩大吼大叫，並對其進行毆打。這三名男孩是盧敏惠的高中同學。她對施暴者進行了干預，為她的朋友辯護。隨後盧敏惠被推倒在地，並被四名施暴者拳打腳踢。相關視頻被曝光後，費城華人爆發了反對亞裔仇視，保障地鐵安全的遊行。

活動發起人、Irvingto高中學生林瑞奇表示，盧敏惠是種族歧視的受害者。林瑞奇說：「灣區有很多亞裔社區，我們想讓他們知道我們要站出來反對並結束亞裔仇視的行為。」

攻擊盧敏惠的幾名施暴者已經以青少年種族恐嚇罪（Ethnic Intimidation）和嚴重傷害罪被起訴。

當被問起第一次看到盧敏惠見義勇為的視頻時，林瑞奇說：「盧敏惠勇敢地站出來保護自己的朋友不被騷擾，並最終成為種族歧視的受害者。然而當時並沒有其他人保護她，這是十分錯誤的。」

林瑞奇表示，此次和平抗議活動完全由學生獨立組織，若亞裔仇視情況更加惡化，將再次聯合所有亞裔青少年的力量，舉行抗議活動。

林瑞奇和其他參與抗議的高中生希望能有更多的人意識到，針對亞裔社區的仇視與犯罪活動仍在繼續增加，需要更多的努力來終結種族仇視。所有人應該互相尊敬，無論不同種族，不同膚色。

活動組織者還包括陳致愷、陳宇恩、吳子珂，青年組織GenAZN等。

當地學生在佛利蒙團結雕塑前聲援盧敏惠。（林瑞奇提供）
當地學生在佛利蒙團結雕塑前聲援盧敏惠。（林瑞奇提供）
林瑞奇表示，盧敏惠是種族歧視的受害者。（林瑞奇提供）
林瑞奇表示，盧敏惠是種族歧視的受害者。（林瑞奇提供）

亞裔 種族歧視 費城

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