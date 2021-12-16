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聖他克拉拉縣23億新水庫 臨關鍵投票

編譯組／聖他克拉拉縣15日電
聖他克拉拉縣的23億元大型新水庫面臨關鍵投票。 （美聯社）
聖他克拉拉縣的23億元大型新水庫面臨關鍵投票。 （美聯社）

經過四年多的規畫、研究和政治辯論，在聖他克拉拉縣建造一個價值23億美元的水庫的提案15日達到決定性的時刻：由州長紐森（Gavin Newsom）任命的9人加州水務委員會，就該項目是否繼續有資格獲得4億9600萬元的州政府資金進行表決。

該項目將建造一個可容納14萬1000畝水的巴契柯水庫，施工將於2025年開始，2032年結束。這將是自20年以來在灣區建造的最大的新水庫；它也將成為灣區第四大水庫。正在推動該計畫的聖他克拉拉谷地水利局表示，需要該水庫來提高儲水量，以應對未來的乾旱。

該區希望把現在儲存在附近的巨大的聖路易水庫的水，通過管道輸送到新的巴契柯水庫，在潮濕的年份填灌它。除了為乾旱年份儲存更多的水之外，該地區的官員說，該項目還將為下遊的瀕危鋼頭鱒提供更穩定的供水。

但包括環保組織、聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）和牧場主在內的批評者說，項目過於昂貴，且將損害環境，應該用其他途徑來取代，包括擴大循環水，提高地下水儲存量和提高現有水壩的高度。

2018年，前州長布朗（Jerry Brown）為該項目提供了4億8500萬元的資金。但為了保持獲得這筆錢的資格，聖縣水利局必須在12月31日之前完成環境研究草案，並表明將如何支付其餘的大部分費用。水利局11月發布了其環境研究草案，但在項目的價格上遇到了大問題：在地質研究發現該地區的巖石不穩定後，成本已飆升至25億元。

批評者說，這個數字高得離譜，會讓納稅人吃虧。士德頓Pacific大學的經濟學家邁克爾（Jeffrey Michael）說：「為這座大壩融資將使谷水利公司的債務增加三倍以上。有一些成本低得多的儲水和保護項目應該被優先考慮」。

水利局董事會主席說，如果該水區能從拜登總統最近的基礎設施法案中獲得一些資金，則可以抵消費率的增加。如果水務委員會周三發現該項目仍然可行，也必須在所有許可證到手之後，才會發放4億9600萬元的資金，而官司則幾乎肯定隨之而來。

截至發稿，加州水務委員會仍在討論中。

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