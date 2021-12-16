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Google：不遵守疫苗政策雇員 恐被減薪或裁員

編譯組／灣區15日電
Google給員工備忘錄透露，不遵守疫苗接種規定員工，可能面臨減薪或裁員命運。(美聯社)
Google給員工備忘錄透露，不遵守疫苗接種規定員工，可能面臨減薪或裁員命運。(美聯社)

根據「CNBC」查閱內部文件顯示，Google已告知員工，若他們不遵守公司新冠疫苗政策，將面臨失去薪資並且最終將被解雇。

Google領導層發出備忘錄表示，員工必須於12月3日之前申報他們疫苗接種情況，並且上傳證明文件，或申請醫療或宗教或免。公司指出，截止日期之後，將開始聯絡未上傳疫苗狀態或未接種疫苗員工，以及申請豁免未獲批准者。

備忘文件指出，在1月18日截止日期前未遵守疫苗規定員工，將被安排「帶薪行政假」(paid administrative leave)30天。之後，公司將讓他們休「無薪事假」(unpaid personal leave)最多6個月，然後是終止雇用關係。Google發言人聲明指出，公司疫苗要求是確保員工安全並維持服務運行的重要方式，公司支持疫苗接種政策。

雖然大多數科技業持續推遲復工計畫，大小型公司都準備進行未來彈性上班，Google仍要求員工最終於新年之後的某個時候，必須開始每周進入實體辦公室3天。對於那些拒絕接種疫苗員工，展現有限度的耐心。

拜登政府下令全美員工超過100人公司，必須於1月18日前接受全面新冠疫苗接種或定期檢測。聯邦法院於11月初暫緩命令。儘管如此，Google依然要求公司超過15萬名員工上傳疫苗接種情況到內部系統，無論他們是否計畫重返辦公室，公司表示計畫遵循拜登政府的行政命令。

Google備忘錄表示，期望Google在美國的所有職位都將隸屬行政命令範圍。任何進入Google大樓者，都必須完全接種或經批准可在辦公室工作或進入園區。並補充，經常性測試不是接種疫苗的有效替代方案。

Google與其母公司Alphabet自今年中旬以來，一直堅決支持疫苗政策。執行長皮采(Sundar Pichai)7月宣布，公司要求返回辦公室者須接種疫苗。當時，公司計畫於明年1月重啟辦公室。但12月初因新冠感染人數增加，Google告知美國員工尚不會要求回到辦公室。然而，領導人鼓勵員工持續在條件允許情況下，與同事面對面重新聯繫。

備忘錄指出，休無薪事假員工將能於前92天保留福利。 若6個月後仍不遵守規定，「他們與Google的雇用關係將結束。」

疫苗 Google 拜登

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