加州室內口罩令 灣區舊金山、阿拉米達等3縣獲豁免

加州衛生廳澄清，灣區舊金山、阿拉米達和康曲柯士達三縣可繼續實施現行的地方室內口罩令。（美聯社）

加州 15日起重新實施室內口罩 令，規定所有人在公共場所室內區域必須佩戴口罩，無論是否已接種新冠疫苗。不過，加州15日表示灣區三縣有豁免權，可以繼續執行地方頒布的室內口罩令。

加州衛生廳14日澄清，在12月13日前已實施的地方室內口罩令有權繼續實施，包括舊金山 、阿拉米達縣和康曲柯士達縣。這三縣的現行室內口罩令允許在特定情況的室內區域可以不戴口罩，例如在職場和健身房等聚集人數較少、較固定、且大家都已完全接種疫苗的環境。

舊金山衛生局15日傍晚發出聲明說：「加州這項詳細的區別是對舊金山居民在疫情期間防疫成果的認可，包括我們在假期前維持合理的保護措施。」

阿拉米達縣衛生局公關經理巴蘭姆（Neetu Balram）表示，「本縣防疫政策不會有任何改變」。康曲柯士達縣衛生局也說：「我們不會受加州新室內口罩令影響，我們會保留在某些不對外開放的室內環境可取下口罩的規定，例如所有人都完成疫苗接種的辦公室和健身房。」

不過，參加舊金山1000人以上的室內大型活動必須戴口罩，還須出示疫苗接種證明或一天內的陰性抗原檢測（antigen test）結果，或兩天內的陰性核酸檢測（PCR test）結果。

加州13日宣布重新恢復室內口罩令，適用於所有民眾，除了兩歲以下幼童、身體或精神疾病會因戴口罩惡化的人、戴口罩可能造成工作風險的人或聽力受損者。

馬連縣因為符合標準，已在11月2日解除了室內口罩令，但表示會遵從加州新室內口罩令要求所有民眾在公共室內場所佩戴口罩。

衛生官員指出，自感恩節以來，由於高傳染性的Delta病毒株擴大傳播，同時又出現傳染力更高的Omicron病毒株，加州新增病例大幅增加了47%，住院人數增加了14%。

康縣衛生局局長法尼塔諾（Chris Farnitano）表示，當地病例感恩節後明顯增加，但住院人數遠低於夏天，也比加州許多縣低許多。