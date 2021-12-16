我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

多明尼加私人飛機墜毀 9名死者全是美國公民

屋崙華埠黃色停車收費表政策 有望續延遲

記者劉先進／屋崙報導
屋崙交通局暫停的早上7時到10時黃色停車收費表、貨車專用停車位政策可能會在明年重啟。不過，華埠商會希望這一政策繼續延遲，方便市民停車。(記者劉先進╱攝影）
屋崙交通局暫停的早上7時到10時黃色停車收費表、貨車專用停車位政策可能會在明年重啟。不過，華埠商會希望這一政策繼續延遲，方便市民停車。(記者劉先進╱攝影）

屋崙華埠鄰里防罪委員會月會15日舉行。屋崙交通局交通規畫師迪普（Kevin Diep）表示，此前暫停的早上7時到10時黃色停車收費表、貨車專用停車位政策（其他車輛禁停），可能會在明年重啟。不過，屋崙華埠商會主席陳錫澎會後對本報表示，商會正在和市府溝通，希望繼續延遲這一停車位政策，至少到明年年初再和市府繼續討論重啟，避免華埠商戶和居民因為不清楚停車規定而被罰錢，也希望市府做足通知工作，讓商戶和市民有所準備。

此前，華埠執行黃色停車收費表新規，即在找上7時到10時，為貨車專用停車位，方便上貨或卸貨，其他車輛若停在這些停車收費表位置上，將收到罰單。新規執行後，華埠商戶意見頗大。

Webster街的一家奶茶店東主表示，客人會早上來華埠購物，傾向於停在路邊車位，方便拿奶茶或早餐。客人並不知道有新規，停車後收到罰單，心情糟糕，有人甚至抱怨不再來消費。

經過市民和商會的溝通，市府決定暫停這一新規。

迪普表示，相關貨車專用停車位，屬於聯邦資助的停車流動性管理舉措，其目標是配合城市的停車原則，創造更多合規性，減少罰單，增加停車用戶的滿意度。此前，很多人反映難以找到停車位和貨車卸載位，有人濫用殘障人士停車證，有市民表示，需要更多的綠色臨時停車位等。為了應對這種情況，屋崙開始執行貨車停車位規定。疫情發生後，社區希望暫停此項規定，市府響應市民訴求，從5月1日起，暫停執行新規，最初決定暫停執行的截至日期是今年12月31日。

他說，預計在明年重啟貨車專用停車位新規，但具體時間待定，需要等待社區意見。

陳錫澎表示，此前屋崙華埠執行貨車停車位計畫，是因為違規停車問題嚴重。有人濫用殘障人士停車牌，在華埠停車很長時間，早上坐車去賭場遊玩。也有上班族將車停在華埠，步行到市中心工作，造成華埠車位不夠。自從疫情爆發後，到賭場遊玩的人大減，不少到市中心上班的民眾，也改為遠程在家上班，華埠停車違規問題減緩。而停車新規給市民造成不便，一些市民並不清楚，早上7時到10時停車違規，被開罰單，影響華埠顧客消費慾望和疫情後的華埠經濟恢復。

目前，商會正在和市府積極溝通，希望市府在明年年初討論延遲執行貨車停車新規。即使要執行，也希望市府做足溝通工作，讓市民和商戶提前知情，做好準備。商會也希望推動節日期間周六停車免費，鼓勵顧客到華埠消費。

華埠 屋崙 疫情

上一則

反仇視亞裔 佛利蒙學生聲援盧敏惠

下一則

加州室內口罩令 灣區舊金山、阿拉米達等3縣獲豁免

延伸閱讀

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」
助警方買無人機 屋崙華促會接受7.5萬捐款

助警方買無人機 屋崙華促會接受7.5萬捐款
南加香港商會青年會慶周年 暢談粵港澳大灣區商機

南加香港商會青年會慶周年 暢談粵港澳大灣區商機
顧客百分之百戴口罩 華埠商家：影響不大

顧客百分之百戴口罩 華埠商家：影響不大
助警速逮槍手 華埠治安互助隊豎立社區榜樣

助警速逮槍手 華埠治安互助隊豎立社區榜樣

熱門新聞

舊金山在12月美國住房最難以負擔的城市中排名第七。（美聯社）

全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名

2021-12-10 02:18
加州段純貞牛肉麵代理商Rommie從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

2021-12-07 17:35
薪水盜竊的受害者大多為處於H1B工作簽證期間的外籍員工。（推特截圖）

H1B工簽濫用 矽谷外籍員工被「偷薪」 華人曝：已是公開秘密

2021-12-11 02:13
庫市TP Tea奶茶店被砸，商家暫時用木板堵住缺口。（目擊者提供）

矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場

2021-12-07 22:44
屋崙凱瑟醫院爆出11名員工確診新冠肺炎，其中6例已證實是由Omicron病毒引起。（Getty Images）

都參加婚禮…屋崙凱瑟醫院爆集體感染Omicron

2021-12-09 02:18
加州史上最大彩票贏家，7億美元勁球獎金被領走。（取自美聯社）

加州史上最高獎金 7億元勁球得主現身了

2021-12-12 02:18

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡