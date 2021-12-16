屋崙華埠黃色停車收費表政策 有望續延遲

屋崙交通局暫停的早上7時到10時黃色停車收費表、貨車專用停車位政策可能會在明年重啟。不過，華埠商會希望這一政策繼續延遲，方便市民停車。(記者劉先進╱攝影）

屋崙華埠 鄰里防罪委員會月會15日舉行。屋崙交通局交通規畫師迪普（Kevin Diep）表示，此前暫停的早上7時到10時黃色停車收費表、貨車專用停車位政策（其他車輛禁停），可能會在明年重啟。不過，屋崙華埠商會主席陳錫澎會後對本報表示，商會正在和市府溝通，希望繼續延遲這一停車位政策，至少到明年年初再和市府繼續討論重啟，避免華埠商戶和居民因為不清楚停車規定而被罰錢，也希望市府做足通知工作，讓商戶和市民有所準備。

此前，華埠執行黃色停車收費表新規，即在找上7時到10時，為貨車專用停車位，方便上貨或卸貨，其他車輛若停在這些停車收費表位置上，將收到罰單。新規執行後，華埠商戶意見頗大。

Webster街的一家奶茶店東主表示，客人會早上來華埠購物，傾向於停在路邊車位，方便拿奶茶或早餐。客人並不知道有新規，停車後收到罰單，心情糟糕，有人甚至抱怨不再來消費。

經過市民和商會的溝通，市府決定暫停這一新規。

迪普表示，相關貨車專用停車位，屬於聯邦資助的停車流動性管理舉措，其目標是配合城市的停車原則，創造更多合規性，減少罰單，增加停車用戶的滿意度。此前，很多人反映難以找到停車位和貨車卸載位，有人濫用殘障人士停車證，有市民表示，需要更多的綠色臨時停車位等。為了應對這種情況，屋崙開始執行貨車停車位規定。疫情 發生後，社區希望暫停此項規定，市府響應市民訴求，從5月1日起，暫停執行新規，最初決定暫停執行的截至日期是今年12月31日。

他說，預計在明年重啟貨車專用停車位新規，但具體時間待定，需要等待社區意見。

陳錫澎表示，此前屋崙華埠執行貨車停車位計畫，是因為違規停車問題嚴重。有人濫用殘障人士停車牌，在華埠停車很長時間，早上坐車去賭場遊玩。也有上班族將車停在華埠，步行到市中心工作，造成華埠車位不夠。自從疫情爆發後，到賭場遊玩的人大減，不少到市中心上班的民眾，也改為遠程在家上班，華埠停車違規問題減緩。而停車新規給市民造成不便，一些市民並不清楚，早上7時到10時停車違規，被開罰單，影響華埠顧客消費慾望和疫情後的華埠經濟恢復。

目前，商會正在和市府積極溝通，希望市府在明年年初討論延遲執行貨車停車新規。即使要執行，也希望市府做足溝通工作，讓市民和商戶提前知情，做好準備。商會也希望推動節日期間周六停車免費，鼓勵顧客到華埠消費。