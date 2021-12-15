加州恢復室內口罩令 灣區部分縣有新規

加州新室內口罩令今日起開始實施。（美聯社）

隨著新增新冠病例不斷攀升、對高傳染性變種病毒Omicron的憂慮加劇，加州 13日宣布自今日（15日）起重新實施室內口罩 令。

以下是加州新室內口罩令的相關資訊：

加州新室內口罩令何時實施？

加州衛生廳網站的更新訊息表示，新室內口罩令從今日（12月15日）開始實施，至少持續到明年1月15日，屆時將根據需要提出進一步建議因應疫情。

加州新室內口罩令有哪些改變？

●無論是否已接種疫苗 ，所有民眾在加州的公共室內場所都必須佩戴口罩；

●獲得豁免接種疫苗者參加1000人以上的大型活動時，必須出示活動開始前一天內的陰性抗原檢測（antigen test）結果，或兩天內的陰性核酸檢測結果（PCR test）。舊室內口罩令要求出示72小時內的檢測結果；

●加州建議進入或返回加州的旅客在抵達後三到五天內，接受病毒檢測。

加州衛生官員採取這項措施的理由：

衛生官員表示，這項措施是為了因應加州最近幾周新冠病例激增的現象，以及對新變種病毒株Omicron的憂慮。加州衛生與福利廳（California Health and Human Services）廳長加利（Mark Ghaly）13日指出，自感恩節以來，加州的單日人均確診率從每10萬人中有9.6例，大幅增至每10萬人中有14例。

灣區室內口罩令有哪些改變？

灣區大部分的縣8月初已開始實施室內口罩令。舊金山、蘇諾瑪縣、阿拉米達縣和康曲柯士達允許已接種疫苗者在辦公室和健身房等不到100人聚集、且聚集者較固定的場所可以不戴口罩。灣區目前只有馬連縣和蘇拉諾縣允許已接種疫苗者在室內可不戴口罩。馬連縣因為符合加州疫情標準，已在11月1日解除室內口罩令，蘇拉諾縣則是從未實施過。

不過，地方衛生官員表示，15日開始生效的加州室內口罩令將優先於地方法令，因此，已接種疫苗者在公共室內場所必須再次戴上口罩。