我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

加州恢復室內口罩令 灣區部分縣有新規

編譯組／綜合14日電
加州新室內口罩令今日起開始實施。（美聯社）
加州新室內口罩令今日起開始實施。（美聯社）

隨著新增新冠病例不斷攀升、對高傳染性變種病毒Omicron的憂慮加劇，加州13日宣布自今日（15日）起重新實施室內口罩令。

以下是加州新室內口罩令的相關資訊：

加州新室內口罩令何時實施？

加州衛生廳網站的更新訊息表示，新室內口罩令從今日（12月15日）開始實施，至少持續到明年1月15日，屆時將根據需要提出進一步建議因應疫情。

加州新室內口罩令有哪些改變？

●無論是否已接種疫苗，所有民眾在加州的公共室內場所都必須佩戴口罩；

●獲得豁免接種疫苗者參加1000人以上的大型活動時，必須出示活動開始前一天內的陰性抗原檢測（antigen test）結果，或兩天內的陰性核酸檢測結果（PCR test）。舊室內口罩令要求出示72小時內的檢測結果；

●加州建議進入或返回加州的旅客在抵達後三到五天內，接受病毒檢測。

加州衛生官員採取這項措施的理由：

衛生官員表示，這項措施是為了因應加州最近幾周新冠病例激增的現象，以及對新變種病毒株Omicron的憂慮。加州衛生與福利廳（California Health and Human Services）廳長加利（Mark Ghaly）13日指出，自感恩節以來，加州的單日人均確診率從每10萬人中有9.6例，大幅增至每10萬人中有14例。

灣區室內口罩令有哪些改變？

灣區大部分的縣8月初已開始實施室內口罩令。舊金山、蘇諾瑪縣、阿拉米達縣和康曲柯士達允許已接種疫苗者在辦公室和健身房等不到100人聚集、且聚集者較固定的場所可以不戴口罩。灣區目前只有馬連縣和蘇拉諾縣允許已接種疫苗者在室內可不戴口罩。馬連縣因為符合加州疫情標準，已在11月1日解除室內口罩令，蘇拉諾縣則是從未實施過。

不過，地方衛生官員表示，15日開始生效的加州室內口罩令將優先於地方法令，因此，已接種疫苗者在公共室內場所必須再次戴上口罩。

加州 口罩 疫苗

上一則

助警方買無人機 屋崙華促會接受7.5萬捐款

下一則

受害者出庭旁聽 提供國、粵等多語言服務

延伸閱讀

蘋果全美門市恢復口罩令 且限制進店人數

蘋果全美門市恢復口罩令 且限制進店人數
265企業總部棄加州 114家奔德州 「地獄廚師」跟著搬

265企業總部棄加州 114家奔德州 「地獄廚師」跟著搬
加州檢察長：快閃搶劫是組織犯罪 步兵打頭陣 首腦遙控

加州檢察長：快閃搶劫是組織犯罪 步兵打頭陣 首腦遙控
紐約長島Omicron增至七例 繼任納蘇郡郡長反對執行口罩令

紐約長島Omicron增至七例 繼任納蘇郡郡長反對執行口罩令
霍楚：紐約新冠住院增七成 已發現38例Omicron

霍楚：紐約新冠住院增七成 已發現38例Omicron

熱門新聞

加州段純貞牛肉麵代理商Rommie從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

2021-12-07 17:35
庫市TP Tea奶茶店被砸，商家暫時用木板堵住缺口。（目擊者提供）

矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場

2021-12-07 22:44
舊金山在12月美國住房最難以負擔的城市中排名第七。（美聯社）

全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名

2021-12-10 02:18
薪水盜竊的受害者大多為處於H1B工作簽證期間的外籍員工。（推特截圖）

H1B工簽濫用 矽谷外籍員工被「偷薪」 華人曝：已是公開秘密

2021-12-11 02:13
屋崙凱瑟醫院爆出11名員工確診新冠肺炎，其中6例已證實是由Omicron病毒引起。（Getty Images）

都參加婚禮…屋崙凱瑟醫院爆集體感染Omicron

2021-12-09 02:18
加州史上最大彩票贏家，7億美元勁球獎金被領走。（取自美聯社）

加州史上最高獎金 7億元勁球得主現身了

2021-12-12 02:18

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難