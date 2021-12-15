助警方買無人機 屋崙華促會接受7.5萬捐款

警局預計購買五架無人機，一個中型、四個小型，使用時間超過五年。（取自屋崙警局演講文稿）

屋崙 華促會籌委會13日晚投票 通過動議，決定接受一筆7萬5000元的私人捐款，作為限制性基金，幫助屋崙警局購買五架無人機，在屋崙打擊犯罪，保護華埠 及其他社區安全。

★預計買五架 可搜尋嫌犯

屋崙警佐Michael Chung特意做演講，描述無人機對打擊犯罪、減少警員傷亡的優點。

Michael表示，警員工作很危險。上周，屋崙一名警官被槍擊，不得不為了自衛而還擊。目前警方部署了陸地機器人，以追捕設置障礙物隱蔽自己的嫌犯。但有時嫌疑人藏身的房子有多層，房間內有太多的雜物，機器人無法進入，而無人機可以克服這些缺點，是規則改變者。Michael播放的視頻顯示，亞特蘭大警方如何利用無人機拍攝室內場景，讓嫌犯束手就擒。

Michael表示，屋崙警局在2017年就在推動有攝像頭的無人機計畫。之前向市議會提議撥款，但遭遇疫情，市府在經歷財政危機，批準警方使用無人機的條件之一，就是不能使用城市資金購買。此外，警局試圖申請聯邦執法撥款，也未成功。所以才需要外部資金。

目前市議會和隱私委員會已批準了警局無人機的使用政策，政府也舉行了大約十周的聽證會和公眾意見會議。

屋崙華促會13日晚召開線上會議，批准接受私人捐款，幫助警方購買無人機。（記者劉先進／翻攝）

警局預計購五架無人機，包括一個中型、四個小型，將配備多個電池，可以在空中持續飛行，使用時間超過五年。無人機對弧形搜索非常有效。帶有熱感技術，可以感知人的熱量，利於逮捕路邊雜耍飆車。小型無人機還能在室內飛行、執行任務。

警局預計購買五架無人機，一個中型、四個小型，使用時間超過五年。（取自屋崙警局演講文稿）

Michael表示，使用無人機，可以利用時間和距離，避免警員和有武器的嫌犯偶遇、衝突。比如，警員不得不在轉角處面對配槍的嫌疑人，會發生槍擊。如果能派遣無人機飛進去，無人機有雙向音頻通信功能，警員可以給嫌犯下命令，要求他們把手放在頭上，以便從視覺上確保嫌犯沒有武器，安全的走出躲藏的地方。這些技術可以避免，警員衝入某個地方，但有誘殺專職或有人拿槍躲在壁櫥後面。

★由警局操作 無法律責任

Michael表示，每個操作無人機的執法機構，須獲得聯邦航空管理局的許可，而屋崙警局已獲得許可。包括他本人在內，警局共有十人可操作和維護無人機。他說，由於隱私方面的考慮，無人機並非作為巡邏使用，必須限制在特定的情況下使用，例如，自然災害、尋找失蹤人員、救援行動以及最重要的，警方逮捕武裝或被封鎖的嫌疑人。

華促會原打算投票，從互惠區中撥款資助警方。但在13日會議上，華促會籌委會主席莊錦鎮( Stewart Chen)表示，拿到一筆私人捐款，不用從互惠區的地產評估費中抽調資金。

有委員質疑，華促會接受捐款是否合規，是否要華促會擔當法律責任。莊錦鎮表示，諮詢過互惠區顧問曼德里（Marco Li Mandri），因為無人機由警局操作，沒有法律責任問題。

「購買無人機與華埠互惠區的任務並不衝突。私人捐贈給華促會，僅限於特定的需要，所以捐贈購買無人機是合法的。舊金山互惠區曾經使用資金雇用警員加班。捐贈者決定如何使用這筆捐款，只要與機構的公共利益條款的目標一致。如果項目是由私人捐款資助，則由捐款人決定如何使用資金。並由籌委會通過多數人批準，決定是否接受基於這些準則的捐贈。」