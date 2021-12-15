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緊急醫療人員短缺 舊金山增加預算撥款

記者李怡／舊金山報導

舊金山市議會14日一致投票通過市長布里德和市議員安世輝（Ahsha Safaí）提出的年中預算補充案，以解決舊金山市緊急醫療服務(EMS)部門的嚴重人員短缺問題。這項補充計畫為舊金山消防局(SFFD)撥款250萬元，用於雇用和培訓50名新的護理人員。

布里德表四，如果要想滿足不斷發展的城市緊急醫療服務需求，就必須投資於必要的人員配備和基礎設施，以彌補公共安全方面的供需差距。這項重要的投資將確保市緊急醫療服務（EMS）工作人員，能夠快速響應每個有需要的居民，同時也減輕醫護人員的工作負擔。

根據市長辦公室、城市管理中心、消防部門和市應急管理部門的分析，發現目前緊急救護車的數量，無法滿足市緊急呼叫中心的需求，主要原因是醫護人員短缺。確定公共安全方面的具體需求後，市議會最終通過了2021-22財年和2022-23財年的預算。舊金山消防局（SFFD）目前的緊急醫療服務人員大約有200名。

安世輝說，城市的公共安全必須是舊金山的第一要務，長期以來，消防部門的護理人員工作量過度、人手不足。在過去的一年裡，他與消防部、公共衛生部、市長辦公室共同合作，解決了這些問題。今天的預算補充將在未來6個月內增加50名新護理人員，以積極主動的方式，來應對衛生護理人員面臨的挑戰，更好地服務於居民。

舊金山消防局長尼科爾森（JeanineNicholson）說，儘管自2015年以來，舊金山市緊急呼叫中心的呼叫量增加了16%，但並沒有增加新的救護人員來滿足這一需求。增加新的救護成員，將有助於確保地方和州法規要求的及時響應和救護的服務性，並緩解當前在整個疫情大流行期間，緊急醫療護理人員的工作壓力。

補充計畫將撥款250萬美元，用於在2022年春季開始培訓醫療護理人員。培訓完成後，新的護理人員預計將於2022年7月開始服務於舊金山市緊急呼叫中心。

舊金山 預算 投資

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