仇亞犯罪、毒品氾濫… 舊金山人受夠了

舊金山偷竊犯罪猖獗，警車停在街頭，也絲毫擋不住小偷的腳步。（美聯社）

因為愛上了舊金山 人及其美景，福斯特（Caitlin Foster）十幾年前搬到了這座城市。但是，當她在她管理的酒吧外反覆清理了使用過的針頭、毒品 用具和人類糞便，以及不斷遇到太多危險境況中持有武器的人之後，她對這座城市的感情變淡了。

「住在這裡曾是我的目標，但現在我卻想，『我現在要搬到哪裡去？』我受夠了。」福斯特說。

新聞裡一系列吸引眼球的犯罪故事，加劇了人心中普遍的脆弱感，居民們一覺醒來，聽到的就是仇亞犯罪、襲擊亞裔 美國老人的消息、被盜的餐館，看到的是曾經熱鬧的市中心櫥窗被釘死的店面。疫情期間，人和狗的糞便塗滿了人行道，房屋和車輛被盜，垃圾桶溢出，官員們對厚顏無恥的毒品交易採取放任自流的態度。去年，有712人死於毒品過量，而死於COVID-19的則是257人。

舊金山人對自己的自由主義政治傾向感到自豪，並慷慨地通過為學校和無家可歸者徵稅的措施。他們認為，垃圾街道、帳篷營地和輕微犯罪是生活在仙境城市中的代價。但有跡象表明，這個以寬容聞名的城市正在失去耐心。

「這個城市只是感覺不再一樣了，」第三代本地人科珀斯（LeAnn Corpus）說。

原本對政府監控普遍感到不舒服的舊金山居民已經安裝了安全攝像頭和死鎖，以防止破門而入。原本以接納不同類型的人為榮的他們，現在開始以懷疑的眼光盯著外來者。但若希望法律得到執行，就可能被稱作「種族主義者」。

作為公民挫折感的一個標誌，舊金山人將在明年6月投票決定是否罷免地區檢察長博徹思（Chesa Boudin）。批評者說，他對犯罪過於寬容。他的支持者則說，並未出現犯罪激增的情況，與抓小偷相比，企業工資盜竊是一個更緊迫的問題。儘管盜竊罪的報告比去年同期增長了近17%，達到2萬8000多起。

不再對基本公共服務抱有期望的舊金山人，已開始自己著手解決問題：企業主聯合起來向私營公司租賃封閉式垃圾桶。住在富裕社區的幾十個居民雇用了私人保安；商家正在考慮雇用保安，並安裝高清監控攝像頭。去年，退休的西洋棋運動員沃爾夫（Patrick Wolff）幫助發起了新的政治組織「舊金山家庭」，旨在選出專注於解決城市緊迫問題的地方官員。

對舊金山市恢復原貌持樂觀態度的也不乏其人。他們認為在經歷了大地震、蕭條及很多東西後，舊金山人具有一個相當好的反彈態度：問題遲早會得到解決，只是需要一些時間。