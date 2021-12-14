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東灣槍手連續射擊與警對峙 放火燒屋被擊斃

記者劉先進／安蒂奧克報導
現場槍擊場景。（電視新聞截圖）
現場槍擊場景。（電視新聞截圖）

東灣安蒂奧克（Antioch）警局10日發現一名30多歲的槍手，槍手曾擊落警方的無人機，還反覆向警官和其他居民開槍。警方一度發布就地避險令。最終槍手放火燒房子，被警方擊斃。加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）13日表示，正在調查並獨立審查此一槍擊事件。

居民一度被要求躲室內

10日下午，安蒂奧克警局表示，因為在社區發現活躍槍手，所以要求就地避險。James Donlon Boulevard和Hummingbird Drive地區的居民被要求留在室內，並鎖好所有門窗。警官賽福德（Darryl Saffold）表示，下午1時後不久，警方就接到了有人開槍的報警電話。

警方趕到現場後確認，有人拿著步槍向車輛和房屋射擊，槍手還擊落了一架正在監視該地區的警方無人機。附近居民不得不被疏散。沒有關於旁觀者受傷的報導。

特警隊部署到槍擊現場處理。（電視新聞截圖）
特警隊部署到槍擊現場處理。（電視新聞截圖）

下午5時左右，警方在推特上呼籲媒體不要播放警員的戰術定位。康曲柯士達縣預警系統提醒說，除非遭遇威脅生命的緊急情況，請不要致電911。

有居民說，在就地避險期間，他起初以為聽到了煙花燃放的聲音，然後意識到是槍聲。一名攝影記者在視頻中拍攝到幾名身穿戰術制服、全副武裝並帶著K9部隊的警員到達。一輛裝甲救援車也出現在現場。警方證實，特警隊和危機談判小組在現場，試圖通過談判達成和平解決。

賽福德說，警方試圖通過短信和電話聯繫槍手，但無人接聽。幾個小時後，10日晚上7時剛過，嫌犯從他藏身的房子中，向警官和其他居民反覆開槍。

嫌犯當場死亡 做案動機不明

警方認為房子為嫌犯所有，但此信息沒有得到證實。目前尚不清楚屋內是否有其他人居住。大約在這個時候，有人看到煙和火焰從房子中冒出來。警方說，嫌疑人點燃了車庫，房子很快就被大火吞噬。嫌疑人隨後離開房子，並被警員叫住。他隨後被警員擊斃。現場進行了醫療救助，但被宣佈當場死亡。警方認為屋內沒有其他任何人。嫌犯動機不明。

目前，這起槍擊事件的初步調查正在進行中，涉及康縣警長辦公室和地區檢察官。在調查期間，根據標準協議，任何開槍的警官都將被安排行政休假。

邦塔表示，州司法廳根據AB 1506法案，調查並獨立審查此次槍擊事件。在接到地方當局的通知後，州司法廳的北加州警員槍擊案調查小組部署到現場。與其他執法夥伴一起，加州司法部正在調查這一事件。一旦調查結束，將移交給司法廳刑法司的特別起訴科進行獨立審查。

槍擊 加州 司法部

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