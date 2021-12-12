葉培恩榮升舊金山市警局指揮官 華埠社區設宴慶祝

市府官員、社區領袖代表到訪出席。（記者李怡／攝影）

華埠 社區組織周五晚在華埠康年海鮮酒家舉辦晚宴，慶祝華裔警官葉培恩（Paul Yep）榮升舊金山 市警察 局指揮官。社區青年中心、安老自助處、華協中心、中華總會館、中華總商會等社區組織代表出席祝賀。舊金山市長布里德、市議員佩斯金、楊馳馬、司嘉怡、估值官郭華建、市警察局官員代表及市府官員，到場祝賀並發表講話。晚宴由華協中心前行政主任方小龍牧師與社區青年中心行政總監溫靜婷主持。

葉培恩（Paul Yep）出生在舊金山華埠的東華醫院，在平園長大。他曾就讀於洛威爾高中，並獲得舊金山州立大學工商管理學士學位。他於1996年加入舊金山警察局，經驗豐富歷練完整，首先在中部、北部、南部和塔拉瓦爾警察局擔任巡邏員。他還曾在社區關係組、減少家庭暴力組、犯罪組和車站調查組工作。曾任是警察學院的基礎訓練主任，擔任過華埠中央警局、列治文警局、北區警局的分局長，在舊金山警察局工作27年。

市長布里德祝賀葉培恩榮升為舊金山市警察局指揮官，並對他20多年來在警察局的服務表示感謝。她說道，舊金山需要一位像葉培恩這樣出生成長於華埠，清晰了解社區的一位指揮官。這樣才會做到了解市民，服務市民。

葉培恩致詞對一直以來支持他的社區、朋友、家人，表達誠摯的感謝。晚宴當天正好是他妻子的生日，葉培恩還為妻子準備了鮮花與蛋糕，展現了他嚴肅的警官制服背後柔情的一面。現場他還特意表達了對一雙兒女的讚揚和自豪，並表達了警民一家，愛民如愛家的情懷。葉培恩擔任指揮官之後，主要負責警局內部的風險管理控制工作，工作內容主要是處理警局內部事務以及警員紀律。

葉培恩工作27年來，在行業內積累了良好的口碑，建立了良好的與社區民眾關係，及同事關係。慶祝晚宴現場，不只是市府官員、社區領袖代表出席，他的一些現任與退休的同事都來祝賀，還有他曾經幫助過的華裔居民，前來送上她親自寫的書法「熱心公益」四個字，表達對葉培恩對社區和民眾的貢獻，和對他升遷的祝賀。