文體會辦年會 經文處長、佛利蒙市長等200嘉賓到場

會長高椿惠表示，文體會長期以來與當地社區有很好的聯結。（記者王子涵／攝影）

台灣文化體育協會周六（11日）在金山灣區 華僑文化中心舉辦年會活動，現場共有超過200名嘉賓參加。會長高椿惠表示：「文體會發展到現在已經有12年的時間，我們最主要活動童玩節，目標人群是父母，所以年齡跨度比較大，並且我們長年以來與當地社區有很好的聯結。」

參會代表有駐舊金山 台灣經濟文化辦事處處長賴銘琪、佛利蒙市長高敘加、副市長邵陽、庫比蒂諾市議員魏虹、金山灣區華僑文教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅、僑務委員李漢文、僑務委員李文雄、文體會首席顧問傅紅玉等。

賴銘琪表示，由文體會舉辦的童玩節是一項很好的國際外交活動。賴處長說，舉辦像童玩節這樣的大型活動是十分困難的，需要大量的社會義工共同協同付出。童玩節是在舊金山地區向主流社會推廣台灣文化的主要活動，仍需要大家多多支持。

高敘加表示，很高興能夠在疫情 期間與大家見面，現在保持身心健康是最重要的，她預祝大家聖誕節快樂。副市長邵陽表示，歡迎童玩節能夠來到佛利蒙市舉辦活動。

庫比蒂諾市議員魏虹也表示：「很榮幸童玩節每年都可以在庫比蒂諾市舉辦活動，而且今年的童玩節是庫市疫情後的第一次大型戶外活動。」

華僑文教中心主任閻樹榮說，童玩節有助於促進族裔間的交流，推廣台灣文化，這是一個非常好的活動。副主任徐廣梅表示，文體會長期以來在義工朋友的努力下，向當地社區、主流社會介紹台灣文化，文教中心十分支持。

李漢文表示，每一屆的童玩節都辦得有聲有色，難能可貴的是有很多年輕人融入其中，這是和別的社團不一樣的地方，希望可以保持下去。「這個由老中青共同組成的協會，希望由更多的年輕人接棒。」李漢文說。