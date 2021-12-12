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NFL／49人衝刺季後賽 迎戰猛虎拚了

記者王子涵／聖荷西報導
49人隊明星外接手塞繆爾被列入傷病名單，尚不能確定是否能為球隊出戰。(取材自Instagram）
49人隊明星外接手塞繆爾被列入傷病名單，尚不能確定是否能為球隊出戰。(取材自Instagram）

上周的比赛後，NFL國聯季後賽的爭奪進入到白熱化。49人並沒有按計畫拿下殘兵少將的老對手—西雅圖海鷹隊，戰績滑落至6勝6負，成為賽區第7號種子，距離進入季後賽（前6名）仍需要拚盡全力。本周日（12日），49人將遠赴俄亥俄州的辛辛那提迎戰猛虎隊，這場比賽也被認為是NFL第14周勝率最接近，最殘酷的比賽。49人季票擁有者張哲遠表示：「誰將獲勝，完全可以由丟硬幣來決定。」

明尼蘇達維京人隊在周四晚間戰勝了匹茲堡鋼人隊，戰績來到了6勝7負，這讓49人本就岌岌可危的季後賽之旅變得更加兇險。若輸掉周日的比賽，49人就會與維京人和老鷹隊戰績相同。所以，49人需要拿下一場勝利與排名靠後的球隊拉開距離。

49人隊明星外接手塞繆爾（Deebo Samuel）被列入傷病名單，尚不能確定周日是否能為球隊出戰。

「我感覺很不錯。」塞繆爾說，「我這周一直在訓練，每天都在聯繫戰術，直到周日的比賽前，我將繼續現在的訓練。」

塞繆爾是49人四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）的第一傳球選擇，然而在看到球隊輸給海鷹隊後，他向所有人一樣，對著電視大喊。

「受傷是一件很令人沮喪的事，尤其是當你知道你可以為球隊帶去的改變時。」塞繆爾說，「這或許是我看過的最瘋狂的一場比賽，比賽跌宕起伏，交替領先。」

塞繆爾不會透露自己是否百分百恢復了，但從當時受傷的情況來看，他的反應是很痛苦的。

同時，主教練沙納漢（Kyle Shanahan）會繼續權衡進攻組的配置。塞繆爾希望幫助明星近端鋒基托（George Kittle）構建起49人的進攻組合，新秀跑鋒米切爾（Elijah Mitchell）因手指的傷勢無法參加比賽。

「任何人在得到球後，都會十分具有威脅。」塞繆爾說，「無論誰的狀態更好，我們都會給予他更多的機會。」

季後賽 俄亥俄州 NFL

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