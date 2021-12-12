強烈暴風雨將抵灣區 PG&E停電預警

未雨綢繆，太平洋瓦電公司在強風暴襲擊灣區前做準備。（電視新聞截圖）

太平洋瓦電公司PG&E官員周五（12月10日）表示，一場強烈的、大範圍的暴風雨可能從周六（12月11日）開始在灣區 造成停電。根據國家氣象局的數據，最強的降雨預計將從周日（12月12日）下午開始，持續到周一上午。

該公司表示，它已有數千名工人作好準備，保障盡快恢復供電。

「這場強烈的風暴 有可能導致停電，因為山區將有大量的雨水、陣風和大雪，」PG&E氣象學和消防科學主任斯詹菲爾（Scott Strenfel）說。「我們敦促客戶制定計畫，以保證自身和家人的安全。

氣象預報員預測，大多數城市地區將有1至3英寸的降雨，北灣可能有4英寸或更多；雨水可能有陣風相伴。陣風一般來自南方，風速在開闊地區可能達到每小時30-40英哩，在較高的地勢可能達到55英哩更高。

在潮濕天氣到來之前，灣區周六上午遭遇寒冷氣溫，山谷地區的最低氣溫可能在20度以上，30度以下。北灣和蒙特瑞縣南部可能是大灣區最冷的地區。

預報員警告說，這場雨可能造成輕微的洪水 和山石滑坡，特別是在最近有野火燃燒的地區。PG&E將跟蹤燒毀地區的土石流，因為可能會損壞電氣設備。

PG&E表示，由於乾旱，植被損壞電力線的機會在這場風暴中是一個問題。乾旱破壞了植被，使樹木和樹枝更有可能掉落在電線上。工人周五正在清理遠離電線的植被，以減少停電的可能。

該公司使用風暴預測模型來預測將受風暴影響最嚴重的地區，以便使工作人員做好準備，對停電和其他問題作出更敏捷的反應。

PG&E的客戶可以按個人地址在該公司的網站上跟蹤停電情況，網站支持16種語言。客戶還可以通過短信、電子郵件或電話獲得停電通知；通知將報告停電的原因，工作人員何時上路，預計何時恢復供電以及實際恢復供電時間。