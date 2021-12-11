經濟不景氣 山景城房車遊民 比去年多7.8%

山景城將禁止大型車輛停靠。（ABC新聞截圖）

山景城官員積極推行禁止大型車輛停靠的法令，並在聯邦法院中展開討論的同時，房車遊民的支持者表示，自去年以來，房車遊民的人數正在增加，都歸咎於疫情 大流行給人們帶來的經濟困難。

「山景城住房正義組織在最近發給市議會的信中說，義工11月對公共街道上停靠著的有人居住的房車進行了統計，發現已經上升到了206輛，比去年山景城警方所統計的191輛房車增加了7.8%。

但山景城市政府在一份聲明中回應道，不承認志願者的計數。

山景城市府發言人懷特（Lenka Wright）在一封電子郵件中說：「我們無法證實志願者活動團體的計數方法以及最終的數字。」

這次志願者計數正好發生在山景城市府與6名房車遊民的法律紛爭的期間內。如果大型車輛停靠的禁令維持不變，那麼他們很可能將失去他們居住的房車以及所有財產。

支持者希望市府可以規畫出地圖，顯示允許超大車輛停靠72小時以內的街道，增加道路標記，合法停放房車，並取消「禁止停車—上午2時至下午6時」的標識。他們建議市府擴大安全停靠的計畫，並建立一個房車公園。支持者說，這將比其他替代方案的成本更低廉。

「我們面臨的現實是，房車是滿足低收入 個人和家庭即時住房需求的最基本選擇。」寄給市議會的信中說，「通過支持這些需要幫助的家庭，並改善他們的生活條件，我們將建立一個更強大、更包容、更公正的社區。」

對於市府不承認志願者人數的聲明，住房正義組織領袖基廷（Keating）說：「當市府選擇以自己的方式獲取信息時，我相信會得到與我們一樣的結果。」