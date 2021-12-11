H1B工簽濫用 矽谷外籍員工被「偷薪」 華人曝：已是公開秘密

薪水盜竊的受害者大多為處於H1B工作簽證期間的外籍員工。（推特截圖）

根據聯邦政府的最新報告，一家外包公司以薪水盜竊（wage theft）的罪名被起訴。受害者均為處於H1B工作簽證 期間的外籍員工，他們被承諾可以得到矽谷 高科技公司的工作，而為此受害人需支付大部分工資作為報酬。有相似經歷的華人王踔凡表示：「這早已是矽谷公開的秘密。」

王踔凡表示，為了節省人事的支出和壓力，大型科技公司通常會授權外包公司尋找合適的雇員。而在這些雇員轉正到科技公司之前，外包公司通常會抽取一部分薪水作為報酬，「通常是薪水的30%-50%。而更有甚者，會抽走70%的薪水，剩下的錢只夠最基本的生活保障」，王踔凡說。

此次調查的核心是HCL Technologies公司的內部員工工資文件。這些文件是根據聯邦政府在康乃狄格州的一起舉報人訴訟中獲得的。這家公司專門提供科技合同工。

研究外籍勞工關係的教授希拉（Ron Hira）說：「這是對濫用H1B工作簽證，以及勞工部 失職的第一次內部調查」。

根據本周發佈的報告，HCL公司每年從H1B雇員那裡竊取至少9500萬元的工資。總部位於印度的HCL公司並沒有對此事做出回應。

「對於渴望拿到工作簽證，以及想在矽谷從事科技行業的人來說，這些外包公司在某種程度上提供了便利，但是天底下沒有免費的午餐」。王踔凡表示，「面對外包公司的剝削，絕大部分的外籍雇員都會選擇隱忍，可能會一年，可能會更久，直到爭取到轉正機會。」

報告進一步稱，「受害者不僅包括外籍員工，還包括美國工人。他們或是無家可歸的遊民，或是被雇主認定技術不及外籍員工的水平，從而被迫降薪。」

「HCL公司不是在製造產品，而是在販賣勞動力。」希拉說。

美國勞工部的數據表示，HCL公司被批准將合同工人安置在矽谷科技巨頭，包括Google、臉書、英特爾和思科等。報告中沒有提到這些科技公司是否按照法律規定向這些外籍員工提供足夠的工資。法律規定直接聘用H1B工人的公司需向他們支付與美籍員工以及綠卡持有者同等的工資。

英特爾公司發言布魯斯（Penny Bruce）表示，公司內部正在審查這份報告。「我們要求與我們的供應商共同承擔責任。」布魯斯說。

王踔凡表示，外包公司的盜竊行為遠不止克扣薪資這麼簡單，他們會剝奪合法外籍工人在美國的工作和生活的機會。「外包公司通常會分成若干的子公司，向他們的客戶提供多份工作機會，從而加大中籤的概率。然而大部分的工作實際上是名存實亡的。」