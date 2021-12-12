南加選區重畫 華裔趙美心、韓裔金映玉選票恐被稀釋

新的國會選區重畫，或將對趙美心、金映玉不利。（ APAPA總部辦公室供圖）

2020年人口普查結束，也就意味著每十年一次的選區重畫（Redistricting）將要展開。目前南加州 的選區重畫草案中，或對兩位亞裔 的國會議員不利，包括華裔議員趙美心（Judy Chu）和韓裔議員金映玉（Young Kim）。

亞太公共事務聯盟（APAPA）也在密切關注此事，並且開始進行廣泛地接觸、討論。在南加州聖蓋博 谷（San Gabriel Valley）選區重畫，將重新畫分國會眾院27選區（趙美心席位）和39選區（金映玉席位）。趙美心眾議員是2009年當選，同時是第一位當選國會議員的華裔女性。金映玉則是2020年當選，也是加州兩位韓裔國會女議員之一。

選區重畫的草案表明，重畫委員會將重新畫分這兩個由亞裔占多數的城市組成的國會選區，這將導致第27選區的亞裔投票人口從38%下降到31%，39區的亞裔投票人口從33%到21%。這將大大減少和稀釋這些區的亞裔選票。

西邊的蒙特利公園市、阿罕布拉市、羅斯密市，東邊的縣屬地哈仙達岡、羅蘭岡，以及鑽石吧、核桃市，或都將被分至目前為西裔的國會眾議員選區。以趙美心為例，27區目前亞裔人口占37.9%，但在重畫後將只剩23.49%。32區目前亞裔占17.5%，重畫後也只能提高到31.57%，西裔在該區具有絕對優勢，目前是61.5%，重畫後也仍有52.97%。

同時對金映玉而言，39區現有30.1%的亞裔，重畫後將只有22.92%的亞裔。

APAPA對於加州重畫委員會（CRC）針對聖蓋博谷地區的重畫草案表示關注和反對。機構也呼籲亞裔社區積極參與討論，包括：閱讀並簽署聖蓋博谷社區領袖關於選區重畫草案導致亞太裔社區選民稀釋的聯合聲明：http://ow.ly/AKN850H2n3F；為洛杉磯縣選區重畫會議提交公眾意見：http://ow.ly/ZO5W50H2mUL。

同時民眾也可以參加加州重畫委員會的線上公眾會議（發言時間為一分鐘）。時間是：12月12日下午3時，以及12月15日晚上7時。更多會議信息可以查看：https://redistricting.lacounty.gov/virtual-meetings/。

亞美政聯（CAUSE）也發布的一個聯合聲明，表達對選區重畫草圖嚴重衝擊亞太裔社區（AAPI ）的擔憂。聲明指出，隨著選區重畫的定案日期逐步臨近，因此強烈呼籲加州選區重畫委員會在下一次公布選區重畫草圖中，必須糾正這一嚴重錯誤，保護西聖蓋博谷和東聖蓋博谷亞太裔社區政治代表權。