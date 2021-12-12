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「復興舊金山華埠」 年輕人盼打造安全社區

本報特約記者錢曉莉／報導
尹集成、黃春芳夫婦，尹集憲及灣區分會部分領袖與「復興舊金山華埠」成員合影。（本報特約記者錢曉莉／攝影）
尹集成、黃春芳夫婦，尹集憲及灣區分會部分領袖與「復興舊金山華埠」成員合影。（本報特約記者錢曉莉／攝影）

新近成立的「復興舊金山華埠」（Revive SF Chinatown）的團體，旨在讓舊金山歷史悠久的華埠能夠重煥新生。而這個團體的背後，正是一群年輕人，他們積極參與進來，想要推廣華埠，復興華埠。

亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成、黃春芳夫婦，APAPA董事會主席尹集憲，及部分灣區分會領袖，近期也和「復興舊金山華埠」的背後的年輕人會面，聆聽年輕人的心聲，交流關於復興華埠、彰顯亞裔社區正面能量的想法。尹集成也對於年輕人積極參與社區活動倍感鼓舞，希望能夠有更多年輕人回歸社區，與社區一起成長。

「復興舊金山華埠」的成立，也是一群志同道合的年輕人聚在一起。因為疫情等原因，讓亞太裔社區遭遇了巨大的挑戰，眾多的暴力事件此起彼伏，讓社區內人心惶惶。

今年年初在舊金山被暴力推倒之後身亡的84歲泰國裔男性Vicha Ratanapakdee（簡稱Vicha），激起了全美反對仇視亞裔的浪潮。這個案件被附近的監控錄像拍下，在社交媒體和電視上廣傳。因為Vicha的亞裔長者身分，與美國持續發生的針對亞裔的暴力案件，引起亞裔社區內的巨大抗議聲浪，要求為Vicha爭取公義。此外，許多的亞裔長者也在持續遭遇暴力襲擊，眾多事件都有獲得媒體廣泛報導。

在這樣的前提下，一群活躍於社區的年輕人便組成了「復興舊金山華埠」。他們支持華埠的小商業，希望為他們帶來更多的經濟收入，而不是在疫情之中被迫關門，同時他們也希望能夠營造一個安全的社區，讓長者們可以在華埠內更加安心地出行。

團體的網站上也指出，「復興舊金山華埠」「是一項旨在復興舊金山華埠的運動」，通過連接幾代人、組織活動和與當地商人建立關係，來重振舊金山華埠。他們也有不同的分工，陪同長者，社區外展，以及參加華埠星期五的娛樂活動。

更多關於「復興舊金山華埠」的信息可見：https://www.facebook.com/ReviveSFChinatown/。

APAPA 代表與復興舊金山華埠成員。（本報特約記者錢曉莉／攝影）
APAPA 代表與復興舊金山華埠成員。（本報特約記者錢曉莉／攝影）

華埠 舊金山 亞裔

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