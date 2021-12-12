讀者投書／美國的日裔「集中營」 時代悲劇

李元慶。（李元慶供圖）

從死亡谷（Death Valley）出來朝北走，沿著內華達山脈東側的395號公路需要經過幾個歷史小城。首先是Lone Pine，只有2000多人，可是在這裡拍攝的西部片就有400多部。它的西面就是白雪皚皚的北美大陸最高峰惠特尼（Mt. Whitney），在約翰穆爾1873年10月21號從東面的山路登上惠特尼之前，就有三位當地漁民兩個月前從這裡頭一次登上此峰。

離開Lone Pine，下一個小鎮是Independence，在Inyo縣，只有幾百人居住。在到達這個小縣城之前，395號公路西面有一個Manzanar國家歷史紀念地，是二戰期間美國關押日裔 美國人，多數是美籍日本 人的拘留營。

首先要聲明，這個拘留營同德國納粹講猶太人抓進去的那種集中營有著天壤之別。這些日本人沒有生活上的虐待，沒有毒氣室。他們在食物上有保障，孩子們繼續在拘留營接受教育，有自己的球隊、舞會等等。在進入這個紀念地展覽館的指示牌上就是日本男女一起跳交誼舞的照片。

但是，他們失去了自由，周圍有鐵絲網圍著，有美軍哨兵把門，有高樓崗哨，球賽只有當home team，因為不允許到別的學校去比賽。

1941年12月7日日本偷襲珍珠港，使得美國太平洋艦隊嚴重挫傷，也是在美生活的日本人噩夢的開始。根據1940年人口普查 數據，有12萬6947名日本人生活在美國大陸，其中4萬869人是沒有美國國籍的「一世」。在夏威夷生活的日本人在14至15萬之間。

珍珠港事件後，美國政府在兩天之內先逮捕拘留了1291名在「黑名單」上的日本人，主要是社區領袖，以及有「間諜」嫌疑的人士。兩個月後，羅斯福總統頒布了9066號總統特令（Executive Order 9066），允許戰爭部在指定的軍事地區內可以將任何人排除在外。

這成為美國政府之後將十多萬日本人集中到全國十個拘留營囚禁的法律依據，因為西海岸的幾個州的大部分地區都被作為戰爭的「軍事區域」。在很短的時間裡，西海岸有11萬日本人被指令去分散中心報到，然後被遣送到美國十個偏遠地區的，臨時搭建起來的居留營，度過了兩到三年的艱苦日子，一直到1945年才被釋放。

由於遣送時十分倉促，他們必須在短時間裡出售房產、餐館、農田、和商店。他們手中只能帶少有的細軟物件，最後經濟上損失很大。在1945年囚禁結束後，他們幾乎是重新白手起家。雖然之前有部分補償，美國政府直到80年代末才正式道歉，給每位活著的囚禁者賠償2萬元。

這幾年是日裔美國人最困難的時期，也是他們在美國歷史上最為榮耀的幾年，日本人的「二世」（Nisei）用鮮血證實了他們對美國的忠誠。