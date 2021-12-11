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舊金山地檢長博徹思：檢控兇殺案放首位

記者李怡／舊金山報導
博徹思說，舊金山地檢署把檢控兇殺案放在首位。（記者李怡／攝影）
博徹思說，舊金山地檢署把檢控兇殺案放在首位。（記者李怡／攝影）

舊金山地檢長博徹思10日宣布，陪審團就被告穆瑞（Casey Murray）被控於2019年謀殺女友詹姆斯（Alice James的兇殺案中，達成二級謀殺罪罪名成立，同時裁定穆瑞另犯下一宗家庭暴力重罪、兩宗使用致命武器攻擊的重罪、一宗造成嚴重身體傷害的重罪，以及一宗拒捕的輕罪。這是舊金山地檢署於本星期內起訴的第二宗罪名成立的兇殺案。

博徹思說：「地檢署把兇殺案放在首位。我的助理檢察官也一直努力不懈, 將這些案件帶到法院審訊。這些定罪裁決確保兇手對受害者的家屬負責。」

在2019年6月期間，穆瑞用紅酒瓶將他的女友詹姆斯殺害。於此案發生前，穆瑞與受害人之間曾發生過四次家庭暴力的事件。米慎區警局的警方從穆瑞朋友的舉報中得知這宗兇殺案件。當時穆瑞的朋友獲得一條由穆瑞發出的短信，內容涉及他殺了女友並準備自殺。當警察到達受害者家中時，穆瑞將自己反鎖在屋內，然後試圖逃離現場，但最終被警方拘捕。

地檢署助理檢察官金恩（Ryan King）說：「這是一宗殘酷謀殺案。雖然這個判決無法把詹姆斯帶回家人身邊，但我希望通過將穆瑞定罪，讓他為所犯下的罪行負責，可以給受害者的家人帶來一些安慰。」

社區人士指出，這個判決對社區內的家庭暴力預防倡導者和領導者來說意義重大。舊金山市家庭暴力聯盟行政主任烏普敦（Beverly Upton）說：「很榮幸能與受害者的家人一起經歷整個審判過程，並從中提供支援。這個美麗的女士匆匆被她的施虐者帶走了。但檢察官金恩在起訴本案，和讓詹姆斯繼續活在大家的記憶中等方面，都做得非常出色。我為失去詹姆斯的家人得到公平裁決而感到欣慰。」

金恩在華裔助理余東尼（Tony Yu）和戴雅門（Jessica Diamond）的協助下起訴此案。調查由舊金山市警察局警官迪特莫（Brent Dittmer）領導。

除此案外，本周初陪審團裁定被告塔加塔（Aaron Tagata）於2019年刺殺迪亞斯（Marco Perez-Diaz）的一級謀殺罪罪名成立。

舊金山 檢察官 警察

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