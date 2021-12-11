旱情嚴峻 阿拉米達縣進入緊急狀態

阿拉米達縣水利局宣布進入緊急狀態，新的限制措施生效。（美聯社）

在阿拉米達縣水利局宣布缺水緊急狀態 後，佛利蒙、紐華克和聯合市的強制性限水措施現在已經生效。

面對加州 連續第三個即將到來的乾旱年，阿縣水利局董事會9日一致投票宣布緊急狀態，並採取新的用水限制，旨在將東灣三市地區的用水量減少15%。

減水目標不會強加在單個用戶帳戶上，而是在全區範圍內禁止任何浪費水的行為。從即日起直到2月，水利局的客戶只能每隔一周給草坪和其他景觀澆水一次，但在下雨的時候不能澆水。水利局說，溫暖些的月份可能會允許有更多的澆水日。

公共公園和運動或娛樂場地將被允許每周多澆水一天。過度澆水導致徑流或積水也是違反限水規定的行為。游泳池也不能放水後再加水，裝飾性的噴水器必須關閉，水管在使用時需要連接一個能關閉的噴嘴。禁止在人行道或車道上沖水。該區說，管道的洩漏或破裂需要在72小時內修復。

阿拉米達縣水利局聲明說，條例重點在於幫助提醒客戶需要節約用水。屢次違反規定的客戶可能會被關閉或限制用水，但前提是在郵寄通知、電話和區政府工作人員訪問後，違規行為仍未得到糾正。

雖然加州在10月有幾個雨天和風暴，11月也有一些雨，但這不足以彌補連續兩年的大部分乾旱，根據美國乾旱監測報告，該州80%的人口目前處於 「極端乾旱」。

7月，州長紐森 （Gavin Newsom）呼籲在全州範圍內減少15%的用水量。但阿拉米達縣水利局的報告稱，在當地，客戶並沒有持續達到15%的目標。該區在7月、8月、9月和10月與2020年的用水量相比，分別減少了6%、8%、5%和15%。與此同時，來自當地的水源和該區購買的水也在枯竭。

「這場旱災很嚴重。然而，有我們的客戶對節約用水的承諾，以及縣水利局對水資源的管理和供水規劃，我們可以減輕乾旱對三市地區影響的嚴重性」，阿縣水利局區總經理史蒂文森（Ed Stevenson）在聲明中說。

「許多客戶已經在有效用水，幾乎沒有節約的空間。不過，有些人仍可以減少灌溉，並作出其他改變來削減非必要的使用」，史蒂文森說。