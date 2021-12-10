2個月 屋崙華埠6老人眩暈、暈倒

經過藍天使義工協助，屋崙警員將暈暈欲倒的老人扶上警車送回家。（鄺偉供圖）

屋崙華埠 藍天使 義工巡邏隊隊長鄺偉9日表示，從10月8日到12月8日的2個月時間，在華埠街道上，出現六次老人因血壓 等問題暈倒或險些摔倒事件。有的老人過馬路忽然摔倒，弄得頭破血流，頗為危險。灣區天氣如今變得陰冷，希望華裔老人減少外出，若一定要出門，最好有人陪同，防止出現意外。

藍天使義工一周數天在華埠巡邏，防止罪案等意外情況發生。鄺偉說，從4日（上周六）到8日，就有三個老人出現眩暈或暈倒情況。4日，有老太太在華埠過馬路時，忽然硬幫幫地摔倒，頭部有血跡。藍天使義工得知後，迅速上前幫忙。鄺偉在華埠開診所，懂得急救知識，馬上到診所取回紗布，幫忙老人止血。

鄺偉說，華埠年初出現嫌犯無緣無故撞飛華裔老人事件，引起大家對仇恨犯罪的討論和關注。一開始，也有人擔心，老太太是否被人有意撞倒。但目擊者告訴義工，老太太是自己摔倒的，並沒有看到有人推倒，大家才放心。「老太太神志不清，說話也不清楚，不記得身分資訊，連親人電話都不記得。經過義工的仔細詢問和溝通，才找到老太太的女兒電話，幫忙聯繫，救護人員也將老太太送到醫院救治。」

8日當天，藍天使義工就發現兩起老人眩暈差點摔倒的事情。鄺偉說，在義工巡邏前，發現在10街夾Webster街，有一位老人，行動不便，手腳不聽使喚。他上前詢問是否吃藥，老人記憶模糊，說不清楚。在華埠駐紮的屋崙警員，開車將老人送回家。

藍天使巡邏到7街，再次遇到一位暈暈欲摔的老人。義工隊員當機立斷，幫助這位老人把買的東西搬上車。老人休息後，最終還是開車回家。

鄺偉表示，從10月8日到12月8日，義工已經發現六次類似老人摔倒或暈暈欲倒的事件。他們的摔倒並非道路不平而導致，部分原因是老人家忘了服用血壓藥、降血糖藥而導致摔倒。冬天這個季節，老年人的血管收縮、心臟功能衰退等因素都會導致老人行走的時候出現大腦缺氧、暈迷狀態，導致摔倒受傷。「大腦是人體司令部，指揮人的手腳動作，如果大腦缺氧，相當於司令部受損，人的行動就受阻礙。最恐怖的是，有些老人摔倒，沒有碰到任何外力，就是硬幫幫的倒下去，受傷的幾率很高。」

鄺偉提醒，現在灣區進入陰雨天氣，希望老人，尤其是70歲以上的老人盡量減少出門。如果必須出門的，最好有家人的陪同比較妥當。有人在旁邊扶一把，老人平衡狀況會好很多，避免出現意外情況。