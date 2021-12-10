我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

舊金山改造戶外用餐區期限 市長再延長9個月

記者李怡／舊金山報導
舊金山Polk Street上，一間因不符合消防標準，正在等在改造的小企業共享空間。（記者李怡╱攝影）
舊金山Polk Street上，一間因不符合消防標準，正在等在改造的小企業共享空間。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德9日宣布，將在市議會推出一項新條例，除最嚴重的火災和無障礙問題外，再為小企業提供更多的時間來改造戶外共享空間，使其達到市府規定的安全使用性。根據布里德的這項立法，舊金山企業必須在2023年3月31日之前，完成對戶外用餐區和其他共享空間的必要改造，而不是之前市議會規定的2022年6月30日的截止日期，也就是將當前截止日期延長了九個月。且在企業與舊金山市政部門合作進行必要的改造時，不會收取任何罰款。此項新條例將能為小企業主提供更多更大的操作靈活性。

共享空間／戶外用餐區計畫，是始於疫情大流行期間的緊急計畫，允許企業經營戶外空間。今年年7月，舊金山市議會通過了布里德市長起草的立法，使此項計畫成為永久性的，同時進一步修改，要求小企業主們改造與消防安全、或任何違反「美國殘疾人法」(ADA)有關的違規行為。由於在應急響應期間創建的許多共享空間，不符合消防和生命安全法規，以及ADA標準，因此市政府機構自2021年秋季以來，一直在開展外展活動，以告知企業需要做出重新改造的地方。

許多企業報告說，需要更多時間來更新改造共享空間，尤其是在與供應鍊和尋找承包商有關聯的環節，遇到很大的挑戰。市長的立法將在現有截止日期的基礎上，再延長九個月的時間，讓企業有時間過渡到新的永久共享空間計畫。只有最嚴重的情況，例如危及生命安全、公共交通和ADA標準，企業才會被要求在2023年3月的截止日期之前改造完畢，並要求與市政府合作進行所需更改的流程。

布里德說，在疫情大流行期間，共享空間一直是舊金山小企業的生命線。她將致力於確保這一永久性計畫在未來幾年，繼續為小企業和城市服務。她指出，從計畫一開始，就非常靈活，之後將會繼續與企業合作，使這一過渡盡可能順利。

布里德強調，從長遠來看，需要實施指導方針，使這些戶外共享空間不會造成火災危險、妨礙MUNI公車停車或違反「美國殘疾人法」。但小企業主們普遍反映說更新改造需要更多的時間，所以市府也會尊重大家的需求，提供更多所需的時間。

在監事會聽取這項立法的同時，就近和市檢查員將繼續開展安全教育普及工作，僅向共享空間存在生命安全隱患或無障礙問題的企業提供更正通知。在企業與市政府合作進行短期變更時，不會收取任何罰款。需要對共享空間進行更改，以達到合規性的小型企業，可獲得高達2500元的贈款支持。

小企業委員會主席拉古納（SharkyLaguana）說，共享空間計畫一直是舊金山小型企業的救星。目前舊金山市小企業的業務仍在努力的恢復過程中，而Omicron變種病毒和供應鏈危機，使恢復變得更加困難。新的法令將會使小型企業有更多時間來完成所需的修改。

舊金山 疫情 變種病毒

上一則

彼得森殺妻判囚終身 律師：有機會重審

下一則

台灣華語文學習中心 北加州新設4所

延伸閱讀

小企業主鬆口氣 舊金山市長給時間改造戶外共享空間

小企業主鬆口氣 舊金山市長給時間改造戶外共享空間
華文媒體圓桌會議 布里德：增加警力保護華埠商戶

華文媒體圓桌會議 布里德：增加警力保護華埠商戶
舊金山市長專欄／金山抵抗Omicron 鼓勵接種疫苗、加強劑

舊金山市長專欄／金山抵抗Omicron 鼓勵接種疫苗、加強劑

「點亮舊金山」布里德歡迎市民、遊客回歸市中心

「點亮舊金山」布里德歡迎市民、遊客回歸市中心
玩樂沒戴口罩又被拍到 布里德澄清：屬私人區域

玩樂沒戴口罩又被拍到 布里德澄清：屬私人區域

熱門新聞

加州段純貞牛肉麵代理商Rommie從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

2021-12-07 17:35
庫比蒂諾Main Street平時非常熱鬧，沒想到發生搶案。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

庫比蒂諾鬧區遇匪用槍抵頭 華男勞力士手表被搶

2021-12-03 02:19
庫市TP Tea奶茶店被砸，商家暫時用木板堵住缺口。（目擊者提供）

矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場

2021-12-07 22:44
八方雲集2021年9月正式在台灣上市，同時也宣布進軍美國，不僅成為台灣的水餃之光，同時也吸引許多在美華人、尤其是在美台灣人的關注。（本報資料照片）

瞄準華人 八方雲集進軍美西

2021-12-04 02:00
加州檢察長邦塔宣布灣區一盜竊集團已被判刑。（美聯社）

灣區擁800萬元贓物盜竊集團 主謀被判6年

2021-12-04 02:20
屋崙凱瑟醫院爆出11名員工確診新冠肺炎，其中6例已證實是由Omicron病毒引起。（Getty Images）

都參加婚禮…屋崙凱瑟醫院爆集體感染Omicron

2021-12-09 02:18

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？