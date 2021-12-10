舊金山改造戶外用餐區期限 市長再延長9個月

舊金山Polk Street上，一間因不符合消防標準，正在等在改造的小企業共享空間。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德9日宣布，將在市議會推出一項新條例，除最嚴重的火災和無障礙問題外，再為小企業提供更多的時間來改造戶外共享空間，使其達到市府規定的安全使用性。根據布里德的這項立法，舊金山企業必須在2023年3月31日之前，完成對戶外用餐區和其他共享空間的必要改造，而不是之前市議會規定的2022年6月30日的截止日期，也就是將當前截止日期延長了九個月。且在企業與舊金山市政部門合作進行必要的改造時，不會收取任何罰款。此項新條例將能為小企業主提供更多更大的操作靈活性。

共享空間／戶外用餐區計畫，是始於疫情 大流行期間的緊急計畫，允許企業經營戶外空間。今年年7月，舊金山市議會通過了布里德市長起草的立法，使此項計畫成為永久性的，同時進一步修改，要求小企業主們改造與消防安全、或任何違反「美國殘疾人法」(ADA)有關的違規行為。由於在應急響應期間創建的許多共享空間，不符合消防和生命安全法規，以及ADA標準，因此市政府機構自2021年秋季以來，一直在開展外展活動，以告知企業需要做出重新改造的地方。

許多企業報告說，需要更多時間來更新改造共享空間，尤其是在與供應鍊和尋找承包商有關聯的環節，遇到很大的挑戰。市長的立法將在現有截止日期的基礎上，再延長九個月的時間，讓企業有時間過渡到新的永久共享空間計畫。只有最嚴重的情況，例如危及生命安全、公共交通和ADA標準，企業才會被要求在2023年3月的截止日期之前改造完畢，並要求與市政府合作進行所需更改的流程。

布里德說，在疫情大流行期間，共享空間一直是舊金山小企業的生命線。她將致力於確保這一永久性計畫在未來幾年，繼續為小企業和城市服務。她指出，從計畫一開始，就非常靈活，之後將會繼續與企業合作，使這一過渡盡可能順利。

布里德強調，從長遠來看，需要實施指導方針，使這些戶外共享空間不會造成火災危險、妨礙MUNI公車停車或違反「美國殘疾人法」。但小企業主們普遍反映說更新改造需要更多的時間，所以市府也會尊重大家的需求，提供更多所需的時間。

在監事會聽取這項立法的同時，就近和市檢查員將繼續開展安全教育普及工作，僅向共享空間存在生命安全隱患或無障礙問題的企業提供更正通知。在企業與市政府合作進行短期變更時，不會收取任何罰款。需要對共享空間進行更改，以達到合規性的小型企業，可獲得高達2500元的贈款支持。

小企業委員會主席拉古納（SharkyLaguana）說，共享空間計畫一直是舊金山小型企業的救星。目前舊金山市小企業的業務仍在努力的恢復過程中，而Omicron變種病毒 和供應鏈危機，使恢復變得更加困難。新的法令將會使小型企業有更多時間來完成所需的修改。