彼得森殺妻判囚終身 律師：有機會重審

彼得森(右)的律師對再次重審保持謹慎樂觀態度。圖為彼得森8日出庭。(美聯社)

彼得森(Scott Peterson)律師對再次重審保持「審慎樂觀」態度，指出律師團隊提出彼得森2004年謀殺妻子與未出生兒子審判中、陪審團涉嫌不當行為的證據之後，認為他有機會將於2月份聽證會獲得重新審判。

律師哈里斯(Pat Harris)接受媒體「今日」(TODAY)獨家採訪時，談到49歲的彼得森獲得新審判的前景，他過去17年一直在獄中。加州 法官8日因彼得森2002年謀殺妻子萊希(Laci Peterson)與未出生兒子、判處終身監禁不得假釋。

重審希望取決於彼得森律師團稱，陪審員尼絲(Richelle Nice)因未能揭露她於懷孕期間是家庭暴力受害者、因而有「偏見不當行為」(prejudicial misconduct)，此在陪審團選擇過程中，構成衝突。

「我們審慎樂觀。」哈里斯談到重審時說，有大量證據顯示這位陪審員確實有不當行為，主要是她填寫陪審員表格與問卷及在法庭接受詢問時，都未說出自己生活發生事情真相，她懷孕時曾是家暴 受害者，「我認為，這顯然對她來說是非常重要的事、人生的一部分，若她誠實以對，就不會被選入陪審團。」

尼絲曾與其他陪審員合著有關此案的書，談到彼得森案件時，否認受到家暴經歷影響。

哈里斯認為贏得重審「門檻很高」，預計將於2月25日開始聽證會將持續數日。若彼得森獲得重審，法務團隊將「必定」(absolutely)準備提供他們可證明彼得森無罪的新證據。

哈里斯也說，他們有證據表明，莫德斯度(Modesto)警方表示，2002年12月26日發生在彼得森家對街一戶人家入室竊盜案，實際上是發生在12月24日，也是萊希失蹤當天。彼得森律師認為，參與入室竊盜者與萊希的死有關。哈里森表示，相信律師團有證據表明，實際參與入室竊盜者有暴力犯罪 史，可能與彼得森妻子遇害有關。

加州最高法院推翻彼得森案死刑，也發現有間接證據證明彼得森有罪。證據包括萊希屍體被沖上岸之處，就是彼得森說他那天去釣魚的地方，以及他所做灣流研究、買了漁船。

彼得森原本希望能於8日在法庭談論他的定罪，但法官拒絕他發表評論的要求。他自2004年受審以來，一直未在法庭談論妻兒的死。