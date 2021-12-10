馬連縣商店檢查疫苗接種證明 遭縱火威脅

馬連商家因檢查接種證明受到縱火威脅。（美聯社）

馬連縣的兩家商家報告說受到威脅，說如果他們不放寬COVID-19的限定，店鋪就會被縱火。

一家是位於Forest Knolls的Papermill Creek Saloon。這家酒吧在上周五（3日）晚上10時左右報警受威脅。根據馬連縣警長辦公室的事件記錄，工作人員稱一名戴著黑色滑雪面具的男子進入酒吧，扔下紙條就跑了。

「如果在下周的這個時候疫苗 護照還未被免除，這個地方就會被焚燒，」這張紙條上說。它被上傳在該酒吧在Facebook頁面上分享的一張圖片上。

根據事件紀錄，這家酒吧有一個「嚴格的疫苗政策」。

警員施奈德（Brenton Schneider）說，警方已經展開調查，但尚未確定嫌疑人。

另一商家是位於聖拉菲的Body Kinetics。這家健身 俱樂部的老闆詹金斯（Michael Jenkins）說，監控錄像顯示，上星期六（4日）晚上11時15分至11時30分之間，有人在一扇門上貼了一張紙條。紙條上寫著：「如果在一個星期內不取消疫苗強制令，這個地方就會被焚燒」。

詹金斯說，攝像頭並沒有清楚地看到攜帶紙條的人。商家已經安裝了另一個帶有泛光燈的攝像頭。

詹金斯說，這個只有會員的健身房沒有接種疫苗的強制令，已接種疫苗的會員在門口被檢查其疫苗接種卡和身分證明後，可以不戴口罩 進行鍛鍊。那些沒有接種疫苗的人需要戴上口罩。

詹金斯說，90%以上的會員和95%的員工都接受了免疫接種。「我認為有一些人可能會因為他們必須戴著面具鍛煉而感到不滿意，」他說， 「就個人來說，我們被人這樣威脅，我感到非常不安」。

警員格雷厄姆（Justin Graham）說，聖拉菲警察局正在進行調查，但尚未確定嫌疑人。