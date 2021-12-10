桑尼維爾戶外用餐 延長至2022年

根據周二通過的計畫，該項目將被延遲至明年9月30日。（記者王子涵／攝影）

桑尼維爾市議會周二（7日）投票 決定，延長South Murphy Avenue的戶外用餐項目至2022年底。該項目允許餐廳將私人停車場轉換為就餐區接待顧客。

桑尼維爾市經濟發展部主任康妮（Verceles Connie）表示，由於加州 以及縣衛生局所規定的的室內口罩 令仍然生效，所以延續戶外用餐項目是必要的。「目前，有35戶商家參與了此項目。從數據來看，該項目進展的不錯。」康妮說。

康妮表示，市議會接收到非常少量的投訴，並且當投訴是針對某些商家時，他們會很快整改。

桑尼維爾市的戶外用餐項目從7月27日開始，原先設計到年底結束。根據周二通過的計畫，該項目將被延遲至明年9月30日。

市議員希斯內羅絲（Alysa Cisneros）說，限制機動車進入該區域，大大提升了市民對市中心生活的體驗。「當我得知，人們是多麼享受在市中心遊玩的時光，以及他們多想帶著家人到那裡時，我便告訴市議會（延長項目）是要放在第一位處理的事情。」希斯內羅絲說。

她說，該項目甚至讓住在城外的居民將市中心作為遊玩地的首選。「許多住在其他城市的人們告訴我，他們很願意來到桑尼維爾市中心，因為我們擁有美麗的樹木，絕佳的戶外用餐體驗。」希斯內羅絲說。

市議員還將探尋在市中心其他街道開展該項目的可能性，研究是否能夠幫助到更多的商戶。