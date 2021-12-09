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涉欺詐案／荷姆斯打悲情牌 能贏得陪審團同情？

記者王子涵／聖荷西報導
荷姆斯(左)在2003年19歲的時候，創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。（記者王子涵╱攝影）
荷姆斯(左)在2003年19歲的時候，創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。（記者王子涵╱攝影）

對於驗血科技公司Theranos創始人荷姆斯（Elizabeth Holmes）被控欺詐案的審判已經進入最後階段。自控方結束陳詞後，荷姆斯已經連續六個審判日站在證人席上為自己辯護。

媒體報導，荷姆斯在上周充滿情緒化的表現，某種程度上爭取到了陪審團的同情。她控訴前情人、Theranos前執行長波瓦尼（Sunny Balwani）強迫與她發生性關係，並在身體和精神上控制她。兩人在長達五年的戀情中，曾在短信中發送過至少594次「愛」字，荷姆斯在法庭現場閱讀愛意短信時，也變得十分情緒化。

控方律師利奇（Robert Leach）為了將陪審團的注意力重新拉回到案件本身，7日再次將對荷姆斯最不利的幾項關鍵證據再次呈現給法庭，包括他迫使荷姆斯承認在寄給投資者的報告中，盜用了輝瑞和先靈葆雅製藥公司的商標。

辯方律師則責怪投資者在投資之前，並沒有對Theranos做足充分的調查研究。投資者在得到信息後的反饋並不是荷姆斯本人所想傳達的意思。

利奇強調，Theranos明顯隱瞞了其使用第三方儀器運行血液檢測，並且通過內部電子郵件的內容。他說，荷姆斯是得知自我研發的「愛迪生」血檢儀是存在準確度偏差的問題的，儘管荷姆斯一直試圖否認這一點。

荷姆斯的庭審中，花費了大量的時間和精力在呈現Theranos公司內部交流的電子郵件、財務報表、技術報告等。對於陪審團在內的任何人來說，都是十分複雜、晦澀難懂的事情。

投資 檢測 輝瑞

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