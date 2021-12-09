灣區周末將有數周來最大風雨

近一個月來最大的風暴預計將席捲舊金山灣區。（美聯社）

國家氣象局說，舊金山灣區 在近一個月的時間裡所遇大多乾燥狀況，夾雜著一些細雨。但這種情況預計將在本周末發生變化。屆時一條微弱的大氣河預計將給城市地區帶來1至3英寸的降雨。

離周日（12日）的風暴 仍然有幾天時間，預報員將在未來幾天努力確定預報。「如果這一點得到證實，它將被認為是一條弱的大氣河」，氣象局的預報員加斯（Roger Gass）說。「我覺得沒必要對此過度誇大。這將是有益的降雨。我們仍然有五天的時間，當接近三天時，我們對降雨量和隨之而來的任何影響將可能有更準確的預測」。

周三（8日）晚上有一次降雨的機會，因為預計一個較弱的系統將帶來零星細雨。「它將與本周早些時候的系統類似」，加斯說。「降雨量將可能遠低於十分之一英寸」。

周四（9日）上午有陣雨，下午放晴，氣溫較低。預計周四整個地區的午後最高氣溫在50度以下。

涼爽的氣溫可能會持續到周五（10日）和整個周末，北灣和東灣內陸山谷的夜間最低氣溫在周四晚上到周五早上、以及周五到周六早上會降至接近冰點。

自11月9日以來席卷該地區的最大風暴預計將在周六（12月11日）首次露面，預測雨勢將持續到周二（12月14日）。

加斯說：「有一個更強的上層槽從阿拉斯加灣形成，水汽羽流將在該系統之前推進，可能會發生在周六晚些時候到周日的時間框架內。主槽將成為將更深的水汽羽流趕出該地區的驅動力，它將在周一（13日）活動一整天。主要的高層能量在北方，這將導致它比其他系統移動得慢。仍有一些跡象表明，可能在周二還可能看到徘徊的降雨。」