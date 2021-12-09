新冠疫情持續 趙國華：年底最好不遠遊

趙國華建議，在疫情變得嚴峻的情況下，建議非必要最好不要長途旅行，特別是出國。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，又碰上變種病毒Omicron 突破感染，也引起許多民眾與公共衛生界擔心。加州公共衛生部擔任醫院緊急準備聯絡官趙國華，日前在參加舊金山華商經貿恊會舉行的線上講座中表示，面對變種病毒，疫苗 還是最重要的工具。不過，在疫情變得嚴峻的情況下，建議非必要最好不要出外長途旅行，「尤其最好不要出國。萬一在國外檢測是陽性，回不來美國，花費可能非常高。」

趙國華在講座中分享Omicron變種病毒的最新資訊，也介紹面對病毒的預防及應對方式。他在加州公共衛生部擔任醫院緊急準備聯絡官近20年，畢業於清華大學學士，耶魯大學碩士、博士、博士後，長期參加聯邦健康衛生部為新冠肺炎治療所做的預防緊急轉移，以及醫院、地方公共衛生系統及緊急醫療系統的會議。

他表示，目前看來，疫苗還是面對病毒最重要的工具，當然「戴口罩」、「與人保持距離」，「盡量避免去人太多的地方」等，都還是不能捨棄的原則。許多人已經逐漸防疫疲乏，開始群聚、或者去人多的商場。趙國華則提醒，疫情之下風險還是不低，最好減少在人多場合逗留的時間，「買東西不要東看西看，先寫好一個清單，拿了就走比較理想。」

他也進一步表示，現在看來變種病毒Omicron突破原本疫苗的情況是比較嚴重，所幸重病的機率似乎不太高。很多人期盼新的疫苗問世、抵抗變種病毒Omicron，趙國華預估，「大概要三到四個月才能有新疫苗。現在是12月初，因此估計要2月、3月。但是，到時候也可能會有更不一樣的病毒會出來。我們一直在後面追（病毒），看得到的（變種）才能防止。看不到的（變種）也沒有辦法完全想像。」

趙國華說，變種病毒Omicron的傳染力差不多是Delta的2.5倍，因此還是特別小心。現在做的PCR檢測，並沒有辦法直接馬上知道是否感染了變種病毒，必須到之後進一步的定序才能確定。

年底佳節假期將近，很多人在安排親友與家族的聚會及旅遊。趙國華建議，出遊時最好選擇在附近、不要離家太遠，「你到別的州，疫情可能比這裡還嚴重。」