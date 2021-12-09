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馬連縣送染疫子女上學家長 恐吃上官司

編譯組╱灣區8日電
馬連縣是加州最早恢復學校面對面上課的縣之一。疫苗接種率為加州之冠、61%的5-11歲兒童至少接種一劑疫苗。(美聯社)
馬連縣是加州最早恢復學校面對面上課的縣之一。疫苗接種率為加州之冠、61%的5-11歲兒童至少接種一劑疫苗。(美聯社)

馬連縣地方檢察官辦公室正在審查是否對在柯德麥迪拉(Corte Madera)地區、送染疫子女上學的家長控罪。當局已將案件移交檢察官，原告家長可能違法公共衛生法律，他們有意將染疫孩子與其手足送到學校、未通知校方染疫情況。

由於涉嫌違反公共衛生法規，導致Neil Cummins小學在感恩節假期期間，有8名學童感染、75名學生進行10天隔離。馬連縣發言人漢德瑞斯基(Laine Hendricks)電郵表示，此案已移交執法部門與地方檢察官辦公室審查，導因於未遵守「加州健康與安全法第120295條規定」進行地方隔離與檢疫法規。直到佳節季節結束，才能做出最終決定。

地方檢察官法若戈里(Lori Frugoli)發言人表示，此案已於7日審查，但拒絕透露更多細節。

沒有任何孩童因染疫病重，但事件導致許多測試時間，並取消佳節旅行計畫。

馬連縣公共衛生官員威利斯(Dr. Matt Willis)表示，家長拒絕遵守法令、將染疫子女留在家中十天，也拒絕告知公共衛生專家孩子就讀哪間學校，仍將孩子與其手足送上學七天，並未通知學校子女染疫。家長也未回復縣公共衛生人員的任何後續電話，迫使縣府必須花費多天追查是哪間學校，同時延長病毒暴露時間。

上述行為皆違反「馬連縣學生與家庭新冠安全手冊」以及「馬連縣隔離檢疫公共衛生法令」。法令與手冊皆要求新冠陽性病例需有十天在家隔離。違法可能導致罰款或刑事起訴輕罪。

Larkspur-Corte Madera學區總監蓋斯曼(Brett Geithman)表示，當局未公布家長姓名，但已向當局提供有關此案的所有必要資訊，未來處置由地方檢察官決定。

蓋斯曼透露，家長向他與Neil Cummins校長Kyle Shaw寄出道歉信，除了說當初並不了解新冠規定之外，並未對其行為作出解釋。蓋斯曼認為，語言隔閡與財務困難不是造成案件因素。

馬連縣是加州最早恢復學校面對面上課的縣之一。疫苗接種率為加州之冠、61%的5-11歲兒童至少接種一劑疫苗。該縣所有合格接種疫苗5歲以上人群的一劑接種率為97.4%、完全接種率為88.6%。

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