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撥2000萬為小商業紓困 聖他克拉拉縣議會通過

記者李榮／聖荷西報導
新冠肺炎疫情以後，小生意被迫做出許多改變，但在大環境的影響下，經營多半還是相當艱難。（記者李榮／攝影）
新冠肺炎疫情以後，小生意被迫做出許多改變，但在大環境的影響下，經營多半還是相當艱難。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，雖然灣區很多科技業不但未受影響、而且生意蓬勃，不過包括餐飲業等小商業，整體來說還在生存邊緣掙扎。特別是在遠程工作與遠距學習的大環境下，不少靠著上班族、學生生存的小生意，經營起來非常困難。

聖他克拉拉縣議會討論紓困計畫的預算後，無異議通過決議從聯邦紓困金中撥款中挪出2000萬元，作為小商業的紓困。該提案由縣議員李洲曉（Otto Lee）與艾倫伯格（Susan Ellenberg）共同發起。不過，這次紓困金的申請資格、受補助小企業的種類，以及個別商業補助的上限等條件，目前都還未正式確認。

聖他克拉拉縣今年先前也曾提供約71萬的紓困補助款，但是金額遠遠供不應求。該次約有230個的補助名額，然而總共申請的企業卻近5000個。艾倫伯格指出，增加紓困主要的目的是希望能將資源用在社區，也希望能帶起連動的效果，幫助小企業經營，也支持及企業及員工後面代表的家庭與兒童。

依照聖他克拉拉縣的資料顯示，這次批准的2000萬元紓困款來自聖他克拉拉縣獲得「美國救助計畫法案」（American Rescue Plan Act）聯邦紓困撥款的一部分。先前聖他克拉拉縣議會也投票，撥出該款項之中的7600萬元，為聖縣大約2萬2000名雇員發放英雄津貼（hero pay）。不過後來卻受到外界的批評。另外先前縣議會也批准250萬元給小商業申請，款項用於購買空氣清淨過濾系統。

今年11月時，聖他克拉拉縣也討論並通過紓困金使用計畫，其中包括將紓困金用在無家可歸者、醫療設備與基礎建設等方面。然而，並沒有包括針對小商業的紓困撥款。

依照時程表，聖他克拉拉縣會拿到的第二筆、1億8720萬元紓困金，預計會在明年5月份到帳。聖縣議會接下來還將繼續討論預算使用的規則與方向。

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