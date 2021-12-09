治安惡化…黃潔宜參加華鷹會圓桌會議 籲團結齊改善

多位社區領袖齊聚一堂，希望團結社區，改善治安。（黃潔宜）

由於灣區各地治安、盜竊、爆竊案件層出不窮，包括佛利蒙市議員黃潔宜（Teresa Keng）等社區領袖參加舊金山華鷹會的圓桌會議，討論解決的辦法。黃潔宜指出，近來各式「打、砸、搶」的事件不斷，而且不僅在灣區，南加州 或是其他地方也都有看到多宗案件，儼然已經成為一個連鎖的社會問題。這次不同族裔的代表與領袖座談，也是希望大家一起在社區中發出聲音，抵制並譴責這些違法行為。

黃潔宜進一步以自己代表的佛利蒙舉例，近來佛利蒙有許多小商業主都遭受破門、破窗的竊盜，連她自己經營的餐廳，疫情 以來就被偷了三、四次，實在非常誇張。另外，還有一些小商業因為「被偷怕了」，索性決定收起來不做，「經營小商業已經很困難了，結果疫情之後不但生意不是很好，還要一直修玻璃。難道這是我們要的生活環境嗎？」

「我認為，追根究柢是47號法案，950元以下輕罪這件事情。」黃潔宜表示，47號法案雖經選民通過，但是後座力非常大。而新冠肺炎疫情之下，貧富差距急速增長，在加州通膨加上47法案，對950元以下偷竊為輕罪，讓治安問題雪上加霜。像是在阿拉米達縣，如果罪犯只是「小規模」的財產犯罪，就算逮捕了，之後基本都是會被放出來，對於這些宵小沒有嚇阻作用。再一個是社會風氣下，先前一度有一派人士強烈支持減少警察 預算，雖然他們有一定的論述，不過如此一來不但一方面降低警方士氣，另一方面也助長罪犯的氣焰。

黃潔宜表示，改善治安是所有民眾的期待與責任，希望大家都能站出來在社區中發聲音，在投票時支持理念相近、能夠代表自己社區與價值觀的候選人。許多華人政治上比較不熱中，但千萬不能認為事不關己就不去投票，一定要發出聲音才能透過政治力量改變環境，建立安全的生活圈。

她也說，12月16日她將與佛利蒙警察局長舉辦線上座談，歡迎民眾參加，共同關心治安。想參加或者有建議者可聯繫：[email protected]。