李卡多 成立「矽谷共同利益」政治行動籌款委員會

聖荷西市長李卡多日前宣布成立「矽谷共同利益」政治行動籌款委員會，抵制平衡工會的聲勢。(本報檔案照)

聖荷西 市長李卡多日前宣布成立「矽谷 共同利益」 (Common Good Silicon Valley) 政治行動籌款委員會，抵制平衡工會的聲勢。李卡多的幕僚長李德 (Jim Reed) 表示，「矽谷共同利益」上個月展開的早餐籌款活動，一共籌到近40萬元，參與籌款餐會者大多數為房地產 業者。此次籌款早餐會的發起人中包括房地產億萬大亨保羅 (Jay Paul)。

李卡多表示，成立政治行動委員會主因是要支持一些「有獨立勇氣的候選人」。然而李卡多行將任期屆滿離職，工會人士認為這是他繼續支持商界的方式之一。

工會領導法蘭德茲 (Maria Noel Fernandez) 指出，李卡多成立行動委員會主要目的是將權力繼續留給「一小撮人」，這些人將公司的利益放在民眾之上。

聖荷西商會的前身是矽谷組織 (SVO)。矽谷組織過去推出種族歧視廣告面臨批評，將其政治行動委員會解散。矽谷領導人集團 (Silicon Valley Leadership Group) 前執行長瓜迪諾 (Carl Guardino) 原是商業界說客。他日前表態支持工會長期支持者，聖他克拉拉縣議員查維茲 (Cindy Chavez) 參選聖荷西市長。

因此瓜迪諾政治籌款委員會「為全體創新」(Innovation for All) 所籌到款項將捐給工會所支持的候選人，而非李卡多心意中的候選人。

李卡多將於明年任期屆滿離職，他尚未表態支持誰繼任其市長職務。然而有人推測，明年6月聖荷西市長選舉時，李卡多的政治行動委員會將支持新任聖荷西市議員馬罕 (Matt Mahan) 。

「共同利益行動委員會」目前仍在挑選其理事會成員，也尚未表態支持那一位候選人。李卡多說，他沒有計畫加入理事會，然而將積極參與籌款工作。聖荷西州大政治系榮譽教授克里斯藤森 (Terry Christensen) 表示，現任市長籌組自己的政治行動籌款委員會，這種情形相當罕見。

南灣政治生態一般而言，每逢選戰，商會的行動委員會都會為與商界友善的候選人籌款，而南灣工會等團體則為與勞工友善的候選人籌款。

聖荷西商會 (San Jose Chamber of Commerce) 稱，2022年選戰中，將不會贊助任何候選人，也不會捐款給任何候選人與政治行動委員會。聖荷西商會新總裁兼執行長席瓦爾 (Derrick Seaver)表示，聖荷西商會並非前矽谷組織政治行動委員會 (SVO PAC) 的替代機構。雖然如此，席瓦爾肯定李卡多發動委員會組織。

矽谷商會政治行動委員會執行主任郭梅茲 (Victor Gomez) 說，李卡多的新組織是一個「嶄新的開始」。他認為李卡多的行動委員會與矽谷商會行動委員會將支持「幾乎全是同樣的候選人」。