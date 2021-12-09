罪案若升級 庫市長蒲仲辰：擬加裝攝像頭

庫市市長蒲仲辰(左六)表示，發生在庫市的持槍搶劫案令人恐懼。前排左三魏虹，左四閻樹榮。（記者王子涵╱攝影）

庫比蒂諾市市長蒲仲辰（Darcy Paul）8日表示，從數據來看，庫市的犯罪率一直處於較低的水平。但最近某幾種犯罪的頻率正在增加，發生在庫比蒂諾Main Street的持槍搶劫案令人恐懼。「在這起案件發生後，我很快就聯繫到市經理和縣警長，詢問具體狀況。」

1日，一名年輕華人 男子在庫比蒂諾Main Street被人用槍抵住頭部，並被搶走一塊勞力士手表，所幸除了手腕被輕微擦傷以外，受害人並未受到更多傷害。大約有15名警員在接到報案後趕到現場。

蒲仲辰表示，負責庫比蒂諾治安的聖他克拉拉縣警長辦公室會向搶劫案多發的地帶增派巡邏警，並會採取特殊手段打擊犯罪組織。「打擊罪犯就如同下棋，罪犯總是在找尋制度的缺口進行犯罪。」蒲仲辰說，如果搶劫犯罪繼續升級，庫市將考慮增設車牌識別系統或公共安全攝像頭等，但這又涉及到了信息隱私的問題，比如誰擁有查看車牌和人臉的權限等。「如果事情變得更加糟糕，我們將考慮犧牲一些隱私，從而有能力追蹤犯罪。」蒲仲辰說。

庫比蒂諾市議員魏虹表示，如果大家遇到緊急情況，請好好利用911熱線，縣警會在第一時間幫助你，並且居民要互幫互助，共同維護社區的安全。「希望大家出門要很小心，珠寶首飾暫時就不要拿出來。」魏虹說。她承諾，市議會會加強與縣警察 局合作，多多巡邏，預防犯罪。

金山灣區華僑文教中心主任閻樹榮表示，華人店鋪常常會存有大量現金，並且對華人的刻板印象常常是息事寧人，不會主動報警，綜合起來就成為了劫匪們的目標。「華人店面要加強監控設備，大家的力量也要集結起來，通過商會等組織向警察局，民意代表反應治安問題。」閻樹榮說。

8日中午，上述三位代表參加了矽谷 段純貞牛肉麵館的開業剪綵儀式。代理商Rommie是從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業，而這也是他第一次投入餐飲事業。

Rommie表示，在矽谷開間店並不是一件容易的事情。從申請餐飲執照許可證，一路上遇到新冠疫情大爆發、經濟停擺、建築停工等問題。「為了防範近期的打砸搶事件，餐廳會盡量減少現金的存放，擺放監控攝像頭等。」Rommie說。