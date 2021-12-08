節假日吃大餐 「三高」病人要注意少鹽、少糖

註冊營養師謝艾軒為「三高」人士給出健康飲食的建議。（視頻截圖）

隨著節假日的臨近，家家戶戶都在準備著節日大餐，但存在「三高 」情況的病人，要在飲食選擇上多留心。安樂居（On Lok）的特約講員，註冊營養師謝艾軒（Elaine Hsieh），就特別為「三高」人士給出健康飲食的建議。

所謂的「三高」，就是高膽固醇、高血糖 、高血壓 。謝博士說，節假日本身是很高興的事情，但是如果大家身體本身存在一些健康問題，就要小心。除了「三高」情況，如果還想要減輕體重、保持體重的話，那麼在參加聚會、吃大餐的時候，就要多注意。

如果是有高膽固醇的健康問題，謝博士就建議要少吃飽和性脂肪。所謂飽和性脂肪，就是在肉類、奶類食品中的脂肪，吃多了可能會導致壞的膽固醇——LDL膽固醇升高，會增加心臟病的風險。

她也指出，很多時候大餐很豐富，有「大魚大肉」，但是吃魚是可以的，因為魚的脂肪是Omega3脂肪，這種脂肪可以幫助我們降低壞的膽固醇，令好的膽固醇升高。但是吃多了紅肉，或者很肥膩的肉，牛扒、肥豬肉等，就會升高不好的膽固醇。

如果是有高血糖的病人，在參加聚會的時候就要多注意糖類、精煉穀類的攝入。如果吃多了，就會導致血糖升高。此外一些甜品，像是蛋糕、雪糕，糖果、巧克力、甜的飲品等，都是要格外注意。

謝博士特別解釋，華人常吃的米飯，就是屬於穀類，雖然不甜，但吃進身體消化吸收時會成為糖。穀類分成兩種，全麥類的會健康一點，因為有纖維，像是糙米、蕎麥麵包等。而精煉的穀類，比如白飯、白麵包，或者薯片、餅乾，雖然不甜但是也要注意。

如果是血壓高，那麼就可能是平時吃多了鹽，鉀攝入高。一般很多大餐可能在菜色上都會放了太多鹽或者其他調味品，不太健康。而且謝博士也呼籲大家要注意少吃加工的食品，比如感恩節常見的火腿（ham）食品，鹽分很高。

很多人會說，一年到頭過節一次，偶爾吃一次沒問題。但是謝博士也說，還是要盡量保持一些營養健康的選擇。

如果沒有三高的人，吃大餐會攝入的卡路里太高，導致體重增加。體重過高就會有很多健康的問題，像是患上心臟病，癌症的風險都會增加。她建議大家最好就是保持體重。

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