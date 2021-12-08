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搭建戶外用餐區棚戶違規？ 金山餐館被令拆除

記者李怡／舊金山報導
規則表明，由於這個戶外用餐區位於十字路口，因此需要將其拆除或向內移動20呎。（記者李怡/攝影）
規則表明，由於這個戶外用餐區位於十字路口，因此需要將其拆除或向內移動20呎。（記者李怡/攝影）

舊金山華埠華盛頓餐廳，在疫情期間花費了5000元搭建了戶外用餐區，並獲得了永久使用資格許可。據餐廳的經營者Chelsea Hung介紹，在因疫情，經濟受到重創的時間裡，戶外棚戶幫助和挽救了這家在華埠已開了25年之久的餐廳。但在10月份收到警告通知，說餐廳的戶外用餐區的搭建不符合規定。通知規定，牆壁需要降低、屋頂需要拆除、只能佔用一個停車位等，並告知如果在14天內沒有全部解決，將被罰款100元，之後是200元，超過三天，將罰款500元。

華盛頓餐廳是目前面臨這一艱難處境的眾多舊金山企業之一。儘管舊金山市議會在7月投票決定將戶外用餐區永久化，但舊金山也實施了新的規章制度，可能會迫使許多餐館拆除其戶外用餐區的棚戶。

城市貿易集團金門飯店協會透露，多達90%的戶外用餐去需要拆除或進行重大改變，以符合長達60多頁的標準規則。儘管餐館的最後期限是2022年6月30日，但許多企業已經被警告說，如果他們在幾周內不做出這些改變，將被處以巨額罰款。

舊金山市議員佩斯金說，數周以來，他一直在聽到華埠和北灘的餐館老闆的消息。其中一些店主，甚至收到了相互矛盾的通知。業主表示很困惑，並不知道明確的答案是什麼。

佩斯金表示，這是對政府無能的最不協調、最混亂、最侮辱性的表現，他說，他正在計畫新的立法，希望能暫時停止罰款。

儘管有違規通知，舊金山市長辦公室發言人表示，舊金山市目前沒有收取罰款，並正在努力推遲執法。市共享空間項目經理奧庫比歐（RobinAbad-Ocubillo）表示，根據監管人員通過的法律，某些與無障礙設施和應急響應人員相關的罰款是允許的，但是城市法規要求相關部門以書面形式罰款。

戶外用餐共享空間，於去年作為一項緊急計畫啟動，旨在為小型企業在禁止室內活動時提供選擇。許多餐館花費了萬元到5萬元來建造戶外用餐設施。此計畫實現了促進銷售額的目標。在金門餐館協會最近進行的一項調查中，大約五分之四的受訪者表示，他們認為沒有戶外用餐區的話，餐廳將不得不解雇員工。

在過去的一年裡，管理這些戶外用餐空間的結構規則發生了多次變化。在2020年秋季，規則手冊只有七頁長，如今達到了60多頁。但許多企業不知道的是，負責共享空間，相關部門的工作人員起草了新指南，並結合了舊金山市交通局、消防局和舊金山規劃局等機構的反饋意見。擴大後的規定旨在從長遠來看使戶外用餐結構安全且易於使用，其中有幾項是特別針對「美國殘疾人法」和急救人員的要求與規定。

由此產生的新規定將對餐廳產生不同的影響，具體取決於公園的位置。精確的規則可能會根據人行道的寬度、餐廳與人行橫道、公交車站或裝載區的距離而有所不同。

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