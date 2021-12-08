紐約華人博物館代表訪問舊金山華埠中華總會館

中華總會館與紐約華人博物館代表一行。（記者李怡/攝影）

紐約華人博物館 （MOCA）代表一行7日訪問舊金山華埠中華總會館，在中華總會館內展出社會人士捐贈的經典館藏。並向媒體介紹了「MOCA在路上（MOCA on the Road）」的倡議。這項倡議旨在讓更多的華人了解華人的歷史文明，與經典歷史人文故事，尤其是對第三、第四代移民。

中華總會館總董代表出席會議，並表示了解華人的歷史對於居住在美國華人的重要性及意義。中華通事黃國康、華埠歷史文化協會主席羅玉堂、合和總會館主席余健全、中華總董即岡州總會館主席曾卓然等出席會議。

「MOCA在路上」的倡議活動共到訪美國東西部，九個城市。此次到訪舊金山，紐約華人博物館本著「徵集、教育分享、學習傾聽」的原則，想讓更多的華裔 移民了解自己民族的歷史知識和文化故事。同時也想吸納更多的民間故事、現代歷史藏品、或是文物收藏。

中華總會館總董曾卓然歡迎華人博物館館長姚南薰、幕僚長吳一凡等代表的到來，並表示，歷史文化的保護與傳承對華裔社區和華裔後代，有著非常重要和有意義的影響。

余健全表示，在美國的歷史上缺少華人的歷史。徵集和收藏華人歷史故事與文物就顯得尤其的意義非凡。尤其是對第三、第四代移民的影響。

會議期間，余健全還拿出了中華總會館收藏的來自第一次世界大戰時授予華人的獎杯，講述了文物就是歷史的見證的故事。

紐約華人博物館館長姚南薰介紹，2020年1月，MOCA的館藏和研究中心經歷了一場毀滅性的五級火災。MOCA的檔案和收藏品記錄了美國華人的歷史和生活，這些不可替代的館藏幾乎丟失。在火災發生後，博物館收到了來自數千個家庭、個人和合作夥伴組織的幫助和支持。在此背景下，他們發起了「MOCA在路上」的倡議，以此擴大和加強全國性的檔案徵集工作。

在第一階段，MOCA將在美國的九個城市停留，以激勵個人保護文物，與廣大公眾分享，並提供教育資源來補充美國歷史的缺失部分。參觀者還可以了解MOCA的旅行展覽，這些展覽探索美國華人的歷史和文化。

MOCA on the Road是一項面對面的活動，也是MOCA廣受好評的「路上珍寶」系列的延續，徵集全美範圍內華人社區以慶祝、艱難、家庭歷程、移民、歧視、流散、生存和成功等相關的歷史故事。該活動的目標是捕捉美國華人敘事的深度和廣度，以推進新的國家級的美國華人博物館的誕生。

姚南薰表示，當天在會議現場帶來了一些館內文物。回想可以從災難性的五級火災中保留出 95%的文物，讓他們認識到這段歷史不僅對他們自己和的家人有價值，也很想激勵美國人和華裔美國人認識到認知歷史的重要性。他們希望與任何個人和組織共享資源，以便能夠幫助年輕人了解華人的歷史。

如民眾與身邊人想要分享自己、家庭或組織的歷史故事，請給MOCA發送電子郵件至： [email protected]