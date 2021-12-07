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慣犯8次偷華埠 遭藍天使巡邏隊驅趕

記者劉先進／屋崙報導
藍天使此前就曾驅趕過這個慣偷。（鄺偉供圖）
藍天使此前就曾驅趕過這個慣偷。（鄺偉供圖）

屋崙華埠天使義工巡邏隊隊長鄺偉6日表示，最近華埠治安形勢起伏不定，有慣偷第8次來華埠Webster街一餐廳準備盜竊，被藍天使驅趕出去。此人滯留華埠，又到東主另一家餐廳準備下手，還是被義工趕走。希望商戶們認得慣偷面貌，如果此人出現，可拒絕為其服務。

鄺偉說，該非裔慣偷至少光顧華埠商鋪8次，表面一副老實巴交的模樣，但技巧嫻熟。數個月前，在華埠Webster街這家餐廳偷東西，且手段狡猾。事後的監控錄像顯示，此人跑到收銀台附近，先蹲下，再從窗戶伸手拉開錢櫃，總計偷走500元現金。當時餐廳很多人忙碌，沒有留意，被小偷得手。

此人曾在9街一家按摩椅和保健品店鋪，偷走店東手機。還曾去阿拉米達市一家西夫委（Safeway）超市偷酒，將酒裝到袋子中拎走。被鄺偉兒子看到，當即報告給保安，但不知為何，保安不予理會。

這次，小偷又故技重施，在5日跑到華埠Webster一家餐廳偷東西。鄺偉說，估計是小偷此前嘗到甜頭，輕車熟路，所以回來光顧。

鄺偉提供的視頻顯示，藍天使義工一行人站在餐廳門口的人行道上，目送小偷離開。鄺偉說，此人非常狡猾，當時並未真正離開，又跑到餐廳東主開的另一家店鋪，準備下手，被藍天使和餐廳大廚發現，當即趕了出去。

鄺偉表示，希望華埠商戶牢記小偷面貌，如果再次出現，商戶可以拒絕提供服務，將其驅趕。他也提醒華埠商戶和居民，近期治安不佳，周邊時有搶劫等罪案發生，外出提高警惕、留意周邊情況。

有慣偷第8次來華埠Webster街一餐廳準備盜竊，被藍天使驅趕出去。（鄺偉供圖）
有慣偷第8次來華埠Webster街一餐廳準備盜竊，被藍天使驅趕出去。（鄺偉供圖）

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