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電子門、障礙物…金山零售商家「花巧思」防盜竊

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山市場街上零售犯罪猖獗的西夫委超市，在店內安裝了電子門，允許顧客進門，但可阻止購物車被推出。購物車上配備了阻止從店中推出去的桿子。（美聯社）
舊金山市場街上零售犯罪猖獗的西夫委超市，在店內安裝了電子門，允許顧客進門，但可阻止購物車被推出。購物車上配備了阻止從店中推出去的桿子。（美聯社）

近期，因舊金山的零售盜竊案頻發。各商家想盡辦法來增強店內的安保設施。有的是加強門鎖，重裝鐵窗柵欄，或是門窗外裝釘木板，以減少被盜竊的風險。近日，舊金山市場街上不堪零售犯罪騷擾的西夫委 （Safeway） 超市，管理層決定在店內安裝電子門，允許顧客進門，但可防止購物車被推出。即在手推車還配備了阻止從店中推出去的桿子。自動門讓顧客可以輕鬆進入商店，之後自動迅速關閉，用以防止潛在的偷盜者推著裝滿貨物的購物車衝出去。

位於2020 Market St 的西夫委超市，還在其自助結帳區周圍設置了圍擋障礙物，並且只留有一個顧客出口。與此同時，商店內還增加了安保人員，全天候巡邏。

自動門和柵欄圍擋物遠不是西夫委唯一的安全措施，與舊金山市的許多其他零售商一樣，這家商店長期以來一直在入口處設有警衛，並將洗漱用品、空氣清新劑、蠟燭和一些酒精等物品鎖在有機玻璃櫃裡，要求顧客在購買時，按按鈕讓工作人員取出貨物。

西夫委北加州分部公共事務主管 Wendy Gutshall表示，與其他本地企業一樣，我們正在努力減少不斷升級的盜竊行為，以確保員工的福祉，並為客戶營造一個溫馨的購物環境，顧客的安全是我們的首要任務。主管Wendy說道，商店所在的地區Market Street西夫委，目前的零售盜竊絕對呈上升趨勢。西夫委公司並沒有回應有關是否計畫在舊金山或灣區的其他商店推出安全屏障和其他反入店行竊措施的問題。

上周五，加州總檢察長邦塔（ Rob Bonta ）宣布，2020年灣區針對CVS、Target和Walgreens等零售商的有組織零售犯罪的五名罪犯，將進行宣判。邦塔指出，組織性零售盜竊犯罪並非只有偷盜這麼簡單，被盜商品轉賣後還會用來資助其他非法活動，包括人口販賣和其他有組織犯罪。

盡管零售盜竊犯罪在美國各大城市都有發生，但全國零售商聯盟（National Retail Federation）發現，舊金山灣區組織性零售犯罪更猖獗，嚴重程度僅次於洛杉磯。舊金山當局已承諾將對零售犯罪進行鎮壓、派出更多警察巡邏、提供更多調查資金、加強逮捕。舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）也已對感恩節前聯合廣場大規模打砸搶的九名嫌犯提起重罪指控。

對於西夫委在店內增加自動門和柵欄防護，多數顧客表示理解，稱並沒有注意到這些細節的變化，也有個別顧客表示為購物體驗增加了不安全感。 來購物的Sue Joys是舊金山的居民，她說，「增加防護措施，讓商店看起來更有條理，也許會讓店內購物更安全。」她補充說，「但是我從來沒有感覺到這個商店不安全。」購物者 Franklin Heng 也附和道，加強安全措施並沒有妨礙他的購物體驗，有這些設施會讓他感到更安全。

舊金山 灣區 零售商

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