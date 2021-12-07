電子門、障礙物…金山零售商家「花巧思」防盜竊

舊金山市場街上零售犯罪猖獗的西夫委超市，在店內安裝了電子門，允許顧客進門，但可阻止購物車被推出。購物車上配備了阻止從店中推出去的桿子。（美聯社）

近期，因舊金山 的零售盜竊案頻發。各商家想盡辦法來增強店內的安保設施。有的是加強門鎖，重裝鐵窗柵欄，或是門窗外裝釘木板，以減少被盜竊的風險。近日，舊金山市場街上不堪零售犯罪騷擾的西夫委 （Safeway） 超市，管理層決定在店內安裝電子門，允許顧客進門，但可防止購物車被推出。即在手推車還配備了阻止從店中推出去的桿子。自動門讓顧客可以輕鬆進入商店，之後自動迅速關閉，用以防止潛在的偷盜者推著裝滿貨物的購物車衝出去。

位於2020 Market St 的西夫委超市，還在其自助結帳區周圍設置了圍擋障礙物，並且只留有一個顧客出口。與此同時，商店內還增加了安保人員，全天候巡邏。

自動門和柵欄圍擋物遠不是西夫委唯一的安全措施，與舊金山市的許多其他零售商 一樣，這家商店長期以來一直在入口處設有警衛，並將洗漱用品、空氣清新劑、蠟燭和一些酒精等物品鎖在有機玻璃櫃裡，要求顧客在購買時，按按鈕讓工作人員取出貨物。

西夫委北加州分部公共事務主管 Wendy Gutshall表示，與其他本地企業一樣，我們正在努力減少不斷升級的盜竊行為，以確保員工的福祉，並為客戶營造一個溫馨的購物環境，顧客的安全是我們的首要任務。主管Wendy說道，商店所在的地區Market Street西夫委，目前的零售盜竊絕對呈上升趨勢。西夫委公司並沒有回應有關是否計畫在舊金山或灣區 的其他商店推出安全屏障和其他反入店行竊措施的問題。

上周五，加州總檢察長邦塔（ Rob Bonta ）宣布，2020年灣區針對CVS、Target和Walgreens等零售商的有組織零售犯罪的五名罪犯，將進行宣判。邦塔指出，組織性零售盜竊犯罪並非只有偷盜這麼簡單，被盜商品轉賣後還會用來資助其他非法活動，包括人口販賣和其他有組織犯罪。

盡管零售盜竊犯罪在美國各大城市都有發生，但全國零售商聯盟（National Retail Federation）發現，舊金山灣區組織性零售犯罪更猖獗，嚴重程度僅次於洛杉磯。舊金山當局已承諾將對零售犯罪進行鎮壓、派出更多警察巡邏、提供更多調查資金、加強逮捕。舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）也已對感恩節前聯合廣場大規模打砸搶的九名嫌犯提起重罪指控。

對於西夫委在店內增加自動門和柵欄防護，多數顧客表示理解，稱並沒有注意到這些細節的變化，也有個別顧客表示為購物體驗增加了不安全感。 來購物的Sue Joys是舊金山的居民，她說，「增加防護措施，讓商店看起來更有條理，也許會讓店內購物更安全。」她補充說，「但是我從來沒有感覺到這個商店不安全。」購物者 Franklin Heng 也附和道，加強安全措施並沒有妨礙他的購物體驗，有這些設施會讓他感到更安全。