SB9住房法案即將實施 庫比蒂諾應戰

SB9住房法案即將實施，庫比蒂諾也將面臨挑戰。圖為庫比蒂諾市Main Street。(圖取自庫比蒂諾市官方臉書)

根據柏克萊加大 「他者與歸屬研究所」（Othering and Belonging Institute）的研究數據，庫比蒂諾有91%是獨棟房屋，擁有高表現學區，房屋中價位超過200萬元、平均月租為3000元。住房價 格昂貴情況在灣區並不罕見，矽谷是全美房價最高地區且持續上漲。隨著新加州 住房法案SB 9即將於1月生效、業主可分割地塊，從最初獨棟房建造最多4個住房單位，庫比蒂諾也面臨挑戰。

在1月1日法案生效前，各城市正在積極討論各項規定以施行法案、制定具體設計標準規則。庫比蒂諾預計將於7日市議會議開始進行討論。

法案允許業主分割獨棟住宅、增加第二套住宅或將地塊一分為二、在地塊建造複合式住宅。新法在庫比蒂諾社區引起兩極反應，批評者認為，新法將破壞現有獨棟住宅特徵、增加交通流量，並造成下水道系統與供水管道等基礎建設壓力。

柏克萊加大特納住房創新中心（Terner Center for Housing Innovation）研究估計，加州僅有5.4%獨棟住宅地塊有可能依據SB 9法案進行開發，可建造多達71萬4000戶新住房單位。這僅為州長紐森期望於2025年建造350萬戶新住房的一小部分。

庫比蒂諾市議員摩爾（Kitty Moore）在最近一次市議會中表示，希望制定「盡可能嚴格」(as strict as possible)的標準，在需要時可能會放寬設計標準。

庫比蒂諾代理室經理拉爾森（Greg Larson）聲明指出，有關庫比蒂諾規畫的大部分不確實，都是導因於Vallco。多年來，住房倡議人士指責市議會、多次試圖阻止Vallco開發項目，原將為庫比蒂諾市帶來2402戶新住房、40萬平方英尺零售與180萬平方英尺辦公空間。

庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）過去曾強調，他雖支持住房發展，但不想打開洪水閘門，導致城市變成任何想建造任何建築者、都可免費使用。然而，對魏虹來說，庫比蒂諾正處於改變的最佳時刻，自2024至2031年，庫比蒂諾將需要批准4588戶新房，她相信，市議員們有心支持可負擔房屋。