疫後新生活 3社會菁英分享觀察

多組織共同舉辦「新生活的共識（Life of New Normal）」線上講座。左上為范淵達。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情 以來已經接近兩年，包括遠距工作等過去想像中難以達成的情況，都成為了新的生活模式。全美亞裔總商會（National ACE）、展望未來基金會（Benefit Tomorrow）、美國加州 排舞協會、舊金山中華企業協會（MBA）、北加州台灣工商會等五組織共同舉辦「新生活的共識（Life of New Normal）」線上講座，邀請婦科醫師范淵達、聖荷西州大電機系榮譽教授陳潤吾、德州艾迪森（Addison）市長周建源等三位社會菁英，分享他們在不同領域對於未來生活型態的觀察與建議。

當日活動由主播古琳嘉主持。包括世界台灣商會聯合總會前會長林貴香、展望未來基金會創辦人陳鈞亞、梅毅端、舊金山中華企業協會長林美蓮、全美亞裔總商會長董繼玲、北加州台灣工商會王以芹都上線致意。

范淵達首先回顧新冠肺炎的爆發歷史，並簡介病毒與防疫的概況。他指出，新冠肺炎從最初爆發至今已約兩年，到目前維持似乎是「沒完沒了繼續下去」，而像是中國等則還是嚴格要求隔離，影響生活甚巨。如今又碰上變種病毒，更添不確定性。

范淵達認為，在病毒千變萬化、無法完全解除的情況之下，防疫方針可能會像「開關」一樣，疫情舒緩的時候多放開一點，情況差的時候關緊一點，大家要「隨機應變、莊敬自強」。至於年節將近，大家是否能與親朋好友聚會？他則認為小規模聚會謹慎小心，太大規模的群聚則最好還是盡量避免。

「新常態下很多人發現世界不一樣了。這就是典範轉移（paradigm shift）。」陳潤吾則指出，疫情之後可以看出經濟是所謂的K型復甦，有的產業高歌猛進往上走，有些則是趨勢往下，非常艱難。像是科技業、零售業、軟體服務業，都明顯愈來愈好；而旅遊、娛樂、觀光、餐飲則是需要扶持的產業。

他認為，後疫情時代，愈需要與人群接觸的職業，整體來說轉變就愈大。商店、銀行等將繼續朝線上作業的模式邁進，旅館與餐廳的人力需求也會減少。在家與線上會議將繼續，辦公空間縮減，航空公司、機場、旅館的營運會受打擊且難以逆轉。

然而，公司會加速使用人工智能AI和自動化，科技的趨勢愈來愈明顯。因此陳潤吾建議，每個人都應該審視自己所在的產業以及未來發展前景，「低薪職位成長有限。疫情結束後，全球每16人中就有1人必須轉職。」

他也以自己就醫的例子，呼籲大家未雨綢繆，趁早審視人生與財務上的規畫。陳潤吾特別談到長期照顧保險的重要，以及趁早安排的優勢。

陳潤吾認為，新常態下很多人發現世界不一樣了，是標準的「典範轉移」。（記者李榮／翻攝）

周建源則表示，疫情之後大家都感受到明顯的不同，光是去餐館就發現，高檔牛排館或許因為單價高、小費好，服務生一晚就能賺200、300元，人力還充足；但低薪、比基本工資沒高多少的工作就很難找人。

周建源認為，許多型態可能已經永久改變，每個人都要認識情況規畫未來。至於即將而來的年底假期聚會，他表示，很多人都迫不及待與朋友見面，但建議大家「還是小心一點」，最好在聚會前先做檢測，對自己與別人都負責。