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聖荷西SAP中心 12/9起要求兒童疫苗護照

編譯組／聖荷西6日電
聖荷西SAP Center要求，從9日起，參加活動的5到11歲兒童也必須出示疫苗接種證明。（美聯社）
聖荷西SAP Center要求，從9日起，參加活動的5到11歲兒童也必須出示疫苗接種證明。（美聯社）

12月9日起，前往聖荷西SAP Center參加任何球賽或活動的所有5到11歲兒童，都必須出示新冠疫苗完全接種證明或72小時內的陰性病毒檢測結果，3到4歲的幼童也必須出示陰性檢測結果。

加州和聖荷西頒布的大型活動疫苗強制令11月18日已開始生效，本周才開始執行。根據加州定義，大型活動是指參加者超過1000人的室內活動，和參加者超過1萬人的戶外活動。

以SAP Center為主場的曲棍球隊聖荷西沙魚隊（Sharks）7日對戰Calgary Flames後，還有30場主場比賽，9日將出戰Minnesota Wild，11日將出戰Dallas Stars。同樣以SAP Center為主場的另一支聖荷西曲棍球隊梭魚隊（Barracuda），也將於11日和12日在SAP Center出戰Abbotsford Canucks。

年滿12歲的民眾參加大型活動仍需出示疫苗完全接種證明，尚未有疫苗可打的3到4歲幼童則必須出示72小時內的陰性病毒檢測結果。

SAP Center表示，他們會在現場提供免費的新冠病毒檢測服務，服務會在活動當天開門前1小時開始提供。例如，晚上7時30分開始的活動會從下午5時30分開始提供檢測服務。

沙魚隊建議，要參加活動的3到11歲兒童最好在前往SAP Center前先接受檢測，並提醒，檢測時間必須是在活動開始前的72小時內，年滿12歲的民眾必須在進入SAP Center時出示紙本或數位疫苗接種證明。沙魚隊還建議民眾，可在應用程式CLEAR上建立一個健康護照，可以縮短排隊進場的時間。

此外，帶同12歲或13歲未成年人參加活動的成人或監護人必須負責出示未成年人的疫苗接種證明。

檢測 疫苗 聖荷西

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