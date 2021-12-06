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防範搶案 康縣警力支援核桃溪巡邏

編譯組／核桃溪電         
康曲柯士達縣警員協助核桃溪警方在市中心巡邏。（電視新聞截圖）
康曲柯士達縣警員協助核桃溪警方在市中心巡邏。（電視新聞截圖）

假日購物季節，面對有組織的零售業打砸搶犯罪團夥對各地商業中心肆無忌憚搶劫，灣區的一個社區現在終於得到了救援：康曲柯士達縣警察局周五（12月3日）宣布了一項新的巡邏計畫。他們將協助核桃溪市警察局的工作，為防搶劫助一臂之力。

康縣警局承諾援助，是為了應對越來越多的有組織的零售盜竊案。近兩周前發生在核桃溪市百老匯廣場的盜竊案便為一例。

該市市長威爾克（Kevin Wilk）說：「我們為此擔憂，因為這是我們在核桃溪從未看到過的。」

盡管事態趨勢令人不安，居民梅麗莎和尼克-科索（Melissa and Nick Corso）周五還是帶著他們的孩子照常購物逛商場。「這一陣的確很瘋狂，」梅麗莎說。「只是很難相信核桃溪也會發生這事。」當看到當地的警官和警員一起工作來保護他們的安全，他們感到很欣慰」。

「我們剛在拐角那兒說，現在街上警察的數量肯定比以前我們習慣看到的多，」梅麗莎說。這正是市長和執法部門領導人所希望看到的，市區的假日季節恢復了平靜的感覺。

「我想這是一個受歡迎的現象，我對此很欣賞。它使每個人都感到更安全，」來自康柯德的吉利奧（Andrea Giglio）說。

縣警局表示，高調的巡邏將持續整個假期。市長威爾克說：「人們來到核桃溪時，我們想保證他們在購物時感到安全，所以我們有警察部門在那裡，現在還有縣警員的額外援助。」 

現在，市長說，應該由警察和檢察官來逮捕這些有組織犯罪的幕後黑手，並將他們送入監獄長期服刑。「我們都需要在這方面共同努力，」他說，「這是消除這種禍害的唯一途徑。」

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